欧盟计划形成至多1,000亿欧元企业贷款以促进南欧经济增长

* EIB和欧盟执委会考虑对欧盟资金杠杆化操作的三个选项

* 欧盟可能对新的或现有贷款及ABS提供担保

* 欧盟领导人将会从三个选项中选择其一进一步研究

路透布鲁塞尔/柏林6月25日 - 欧洲投资银行(EIB)和欧盟执委会联合发布报告称，双方正展开合作，计划形成550亿-1,000亿欧元新贷款提供给企业，以推动南欧地区的经济增长。

欧盟高层非常希望启动希腊、塞浦路斯、意大利、葡萄牙、西班牙和斯洛文尼亚的经济增长，使这些国家具备还债能力。三年多以前，正是这些国家的高负债引爆了欧元区危机。

欧盟希望通过向企业进一步提供低成本信贷，使之有信心增加招聘和生产，从而让经济增长的车轮再次开始转动，尤其是南欧那些四年来一直为低增长或衰退所困的国家。

欧盟执委会和EIB希望以贷款担保和证券化相结合的办法使用100亿欧元结构性资金。这部分资金来自欧盟2014-2020年长期预算。

EIB和欧盟执委会的联合报告中列举了三个选项，准备对这100亿欧元资金进行杠杆化操作，以便能有更多的资金提供给企业。欧盟领导人将在周四选定一个选项来进一步研究。

**三个选择**

一位欧盟官员表示，第一种选择是，这笔结构性资金的四分之三将用于提供贷款担保，担保比例介于50%至80%之间。

剩下的四分之一资金将用于担保作为资产担保债券(ABS)出售的企业贷款。ABS的标的贷款将只是那些满足EIB和欧盟执委会标准的新贷款，以保证其质量。

该报告称，通过这种方式，100亿欧元结构性资金的杠杆倍数约为五倍，将带来550-580亿欧元企业贷款。

第二种选择将是为新增和现存的证券化贷款组合提供担保，但只在国家范围内进行。比如，西班牙贷款组合的担保，将由这100亿欧元资金中，按照欧盟长期预算分配给西班牙的比例来负责。

随后，银行必须按照他们出售的新增或现存贷款ABS金额，向企业提供新贷款。报告称这将带来约650亿欧元贷款，杠杆倍数为六倍。

该欧盟官员表示，第二个选择可能更为棘手，因为银行将试图把不良贷款与优质贷款打包销售。EIB分别审核两种贷款需要时间和精力，成本也会提高。

第三种选择中，担保额将不受各国取得的结构性资金比例所限，而是在整个欧盟内综合计算。例如，西班牙贷款的ABS担保可使用100亿欧元额度以内的结构性资金。

报告称，最后一种选择可能带来约1,000亿欧元的企业贷款，杠杆倍数为10倍。贷款将惠及约100万家中小企业，后者为欧盟贡献了大部分增长和就业。(完)

(编译 郑茵/朱晓军；审校 徐文焰)

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