焦点：欧企CEO普遍看淡希腊风波 认为欧洲维持复苏势头

图为欧盟委员会总部大楼外的欧盟标识旗。 REUTERS/Francois Lenoir

路透伦敦8月4日 - 欧洲多家企业表示，欧元疲软、油价下跌、欧洲央行的货币宽松政策合力推动企业获利能力在第二季继续改善，激励部分企业增加投资和招聘。

近几周，一些最大的美国和欧洲企业高层近几周对投资者表示，欧洲正在经历持续复苏，受助于常年构成拖累的南欧境况出现改善。

“欧洲今年恢复了增长，”饮料商帝亚吉欧(Diageo)(DGE.L)执行长Ivan Menezes上周对投资者说。

由于中国经济趋疲，美元强劲降低美国出口的竞争力，对一些企业来说，欧洲业务表现显得更加出色。

“欧洲成为一大亮点，”杜邦(DD.N)财务长Nick Fanandakis说。“这有些出乎人意料。”以销量而言，欧洲成为杜邦第二季表现最佳的地区，执行长Ellen Kullman如是说。

由于货运增长推动卡车销售，大众旗下的卡车生产商斯堪尼亚(Scania)称，第二季欧洲订单同比增长41%，美国同业帕卡公司(PCAR.O)也表示，其欧洲分部DAF的订单当季增长60%。货运量是一个重要的经济指标。

客户需求升温使得智能锁和安防解决方案供应商--瑞典亚萨合莱 (ASSAb.ST)和乳制品企业达能(DANO.PA)等公司得以提价或提高利润率。

甚至那些仍未恢复至金融危机前状况的公司也表示，他们愈发相信最糟糕的时候已经过去，比如通用汽车等，虽然该公司欧洲业务仍在亏损。

“基于第二季的业绩，在我看来前景非常非常好，非常乐观，”通用汽车财务长Chuck Stevens表示。

**欧元贬值且利率下降**

总部位于荷兰的人力资源服务公司任仕达集团(Randstad)表示，企业活动升温正在传导至聘雇领域。公司财务长Robert van de Kraats上周对路透表示，当前的劳工需求“符合周期性复苏初期的情况”。

美国同行万宝盛华(Manpower)(MAN.N)执行长Jonas Prising强调南欧地区“表现非常强劲”，呼应了其他公司的看法。

Prising表示，现在欧洲经济形势“与美国在大萧条后出现的经济复苏没什么不同”。去年欧洲经济增长率只比美国的一半多一点。

一系列因素都令欧洲获益。

受希腊能否留在欧元区的不确定性影响，欧元今年已经大幅下跌。欧元兑美元第二季在12年低位附近徘徊。

欧元疲势使得欧元区制造商和服务提供商在欧元区外市场更具竞争力，而且在欧元区内部也能更好地同进口品展开竞争。

瑞银分析师上周预计，汇率因素对第二季获利的提振作用为近20年来最大，而且戴姆勒、西门子和标致等工业集团均在投资者电话会议上，强调了疲弱欧元带来的提振。

出口增加还帮助支撑物流企业联合包裹(优比速,UPS) (UPS.N)和Kuehne & Nagel International AG，它们称增添了新业务，得益于需求强劲。

油价下跌也带来激励，标致等企业降低了成本，Thomas Cook (TCG.L)等企业也能够把油价下跌的好处传递给客户。

HeidelbergCement (HEIG.DE)、戴姆勒和西门子(SIEGn.DE)等企业还将部分功劳归因于欧洲央行的货币宽松政策刺激了需求。欧洲央行决定向经济注入大量流动性，使利率处在低位，消费者易于获得信贷。

**并不担心希腊危机**

标致执行长Carlos Tavares表示，在汇率、信贷和能源成本下降这些利好因素的提振下，过去几个月公司出现供不应求的局面。

“年初时，我们对销量的预期很低，并没生产那么多汽车。第二季时，我们确实竭尽所能地加快了生产，”他补充道。

鲜少有执行长表示担忧希腊危机。

对全球性企业而言，希腊只是一个很小的市场，不过也有部分分析师预计，出于对希腊经济崩溃影响扩散的担忧，可能会阻碍欧洲其他地方的消费者和企业的消费和投资，从而给大型企业带来冲击。(完)

(编译 白云/李爽/杜明霞/许娜；审校 王丽鑫/王兴亚/郑茵)

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