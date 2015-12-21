明年欧元区经济复苏应该会稍稍加快--欧央行管委魏德曼

路透柏林12月21日 - 欧洲央行(ECB)管委会成员魏德曼在德国经济周刊(Wirtschaftswoche)上撰文称，明年欧元区经济应略微加速，但不足以降低失业率。

魏德曼补充称，鉴于债务高企，欧元区成员国需要继续巩固预算，但警告称，欧元区许多国家还没有作到。

“鉴于低利率，(债务)可持续性的幻觉广泛存在，”他在文章中写 道，“当再次升息的时候，就会考验公共财政的真正耐力。”(完)