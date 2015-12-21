明年欧元区经济复苏应该会稍稍加快--欧央行管委魏德曼

巴克莱执行长称英国退欧后大部分营业活动续留伦敦-BBC
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透柏林12月21日 - 欧洲央行(ECB)管委会成员魏德曼在德国经济周刊(Wirtschaftswoche)上撰文称，明年欧元区经济应略微加速，但不足以降低失业率。
魏德曼补充称，鉴于债务高企，欧元区成员国需要继续巩固预算，但警告称，欧元区许多国家还没有作到。
“鉴于低利率，(债务)可持续性的幻觉广泛存在，”他在文章中写 道，“当再次升息的时候，就会考验公共财政的真正耐力。”(完)
(编译 于春红; 审校 王洋)
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告，称如果在英国退欧后无法建立起“全面的贸易关系”，英国政府将不得不寻找其他方式来保持国家的竞争力。
路透法兰克福1月19日 - 德国保险商安联和渣打银行周四宣布，双方签署为期15年的协议，在香港、新加坡、马来西亚、印尼和中国销售安联的普通保险产品。