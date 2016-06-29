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债券 | 2016年 6月 29日 星期三 23:15 BJT

欧洲央行：不要指望欧洲央行来解决英国脱欧给经济造成的严重后果－副总裁

路透葡萄牙辛特拉6月29日 - 欧洲央行副总裁冈斯坦西欧周三称，若英国脱欧导致经济大幅下滑，欧洲央行的应对能力是有限的，所以如果真的发生，其他当局必须介入。

冈斯坦西欧在葡萄牙辛特拉召开的一个会议上称，“我们仍有货币政策工具。”

“但我们的确一直在使用许多货币政策工具，我们很清楚，大家也很清楚。”

“所以，如果(英国脱欧)给经济造成更严重的后果，需要做什么呢？那时应该是靠其他当局采取行动，而不是欧洲央行采取行动，”他称。

冈斯坦西欧表示，英国脱欧的公投结果对经济基本面没有太大影响，但对银行股造成重创，目前银行没有流动性问题，但银行开始去杠杆则构成风险。(完) (编译 刘静；审校 李军)

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