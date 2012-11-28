欧元区应降低减支力度 同时须坚持改革--OECD

路透布鲁塞尔11月27日电---经济合作暨发展组织(OECD)周二表示,欧元区应当降低大减政府支出的力度,同时须坚持改革路线.加入呼吁软化减支措施以免遏制经济成长的阵营.

削减预算是欧元区克服债务危机战略的核心措施,但自从今年欧元区经济重陷衰退以来,决策者开始质疑积极减赤这一做法.

欧洲失业率创纪录高位,本月爆发多起罢工.OECD在报告中指出,几乎所有欧元区国家同时削减支出,已导致危机恶化.

OECD现在呼吁那些有能力的国家,比如德国,准备好增加支出,以扶持经济增长.

"我们认识到,经济放缓的原因之一是财政紧缩,"OECD首席经济学家长帕多安(Pier Carlo Padoan)对路透表示.

"如果情况进一步恶化,财政尚有余地的国家应该善用这些空间,看能否增加一些刺激措施,或在必要时再伺机进一步放宽政策",他说,并指出欧元区的德国可以这样做,遥远的中国也可以.

南欧国家目前纷纷削减公共部门薪资,以及医院和学校方面的支出.比利时和法国亦面临控制赤字的压力.那导致对德国商品的需求下降,并损及欧元区企业信心.

国际货币基金组织(IMF)上个月也承认,积极紧缩财政带来的破坏程度可能比最初预想的还要高两倍多.

IMF因此改变对欧元区的政策建议,目前反对强迫希腊等高负债国家过快地削减赤字.

欧盟执委会也软化了立场,给予西班牙和葡萄牙更多时间实现欧盟制定的财政目标.欧元区财长本月将希腊实现财政目标的时间宽限了两年,调後至2016年.

**"争取时间"**

鉴於政策的这种明显转变,OECD表示,欧元区应该更加明确自己的战略,否则容易让投资者觉得降低减支力度的国家脱离正轨.

"如果达成欧元区需要略微放缓财政整顿步伐的共识,我们建议将此作为集体决定来对外公布和拍板."帕多安说.

欧盟执委会预期,欧元区2013年经济增长率将只有0.1%,而OECD预计欧元区经济来年将再度萎缩,部分原因是政府减支.该组织在报告中称,"正在进行的财政整顿将抑制经济活动."

不过,OECD表示,各项经济改革仍然很关键,比如修改死板的劳动法,赢回出口份额,和提高公共养老金的可持续性.

OECD补充表示,欧洲央行推出针对高负债欧元区国家的新购债计划,安抚了金融市场,这不应成为松懈的理由.

"欧洲争取到了机会窗口,"帕多安提到欧洲央行购债计划时称."但这只是权宜之计."他并呼吁欧元区领导人落实建立银行业联盟的计划.(完)

--编译 白云;审校 张涛

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