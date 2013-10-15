整顿破产银行谁来买单？德法分歧令欧洲改革前景蒙阴

图为欧盟委员会总部外摆拍的欧元现钞。 REUTERS/Francois Lenoir

* 处理破产银行是成立银行业联盟的关键一步

* 法国财长警告要避免“无力”的改革

* 谁为清理破产银行买单，欧元区财长无共识

路透卢森堡10月14日 - 谁该为清理整顿破产银行买单？欧元区周一围绕这个问题展开角力。德国与法国的看法存在歧异，给欧元区完成划时代改革及结束地区危机的努力蒙上阴影。

在西班牙和爱尔兰准备不再依赖国际纾困来整顿银行之际，欧元区财长们寻求设计一套长期行动方案，来处理明年检查银行业体质时可能发现的问题。

议题仍是围绕欧洲稳定机制(European Stability Mechanism,ESM)应在多大程度上协助纾困，以及如何打造欧元区单一银行业框架、在一个银行业联盟中来共同解决未来的问题。

“这是优先事项，是最基本的项目，”法国财政部长莫斯可维西在卢森堡会议结束后对记者说，“一个疲弱的银行业联盟，根本不能算是银行业联盟。”

在法国牵头下，包括西班牙和意大利在内的一些欧元区成员国要求，当欧洲央行明年宣布银行业测试结果时，ESM能够扮演解决欧元区内体质不稳定银行的明确后盾。ESM是欧元区的援助基金，其成立是为了向欧元区政府提供金融援助。

德国还有荷兰和芬兰，希望给ESM参与救助附加条件，以免最终把救助成本强加到自己身上。

“法国坚持ESM作为银行业联盟后盾的提议，”莫斯可维西说。

欧洲央行的银行业体质检查，是建立欧元区统一银行业框架的关键一步，给欧洲央行的监管提供可信性，并为欧元区在救助问题银行方面展开合作奠定基础。

莫斯可维西在会议前直言不讳批评德国，进一步突显出欧元集团内部的分歧。

在本周即将发行的新书里，他指责德国阻挠银行业联盟的进展，来保护其“与地方政治交织”的“怪异”区域银行金融体系。

“德国担心的是……丧失对其银行业的政治控制，”莫斯可维西在新书《复兴法国之战》(Battles to resurrect France)中写道。

德国财政部长朔伊布勒因讨论组建德国新政府而未出席。

英国再三拒绝支持银行业联盟统一监管的支柱功能，这使得事情更加棘手。

英国要求保证，该国不会面临由欧洲央行领导的银行联盟的干涉。

**不轻率谈论**

在被要求概括银行联盟仍存在的阻碍时，主持欧元区财长会议的欧元集团主席迪塞尔布洛姆首先问“还有多少时间？”，之后则列出一连串问题，如成立一家基金和机构来关闭或挽救受困银行。

德法这两个欧元区两大经济体之间的唇枪舌战，使得欧盟在12月前就何挽救破产银行达成协议的努力变得棘手。欧盟领袖先前订出在12月达成协议，以便在2014年签署生效成为法律。

若未能实现，那么当明年底欧洲央行开始监管欧元区银行时，将会陷入孤立无援的局面，没有任何工具来关闭或挽救陷入困境的银行。

尽管无人知道欧洲银行业潜在亏损的实际规模，但国际货币基金组织(IMF)本月暗示问题很严重，称西班牙和意大利的银行业未来两年单是在企业信贷上就面临2,300亿欧元(3,100亿美元)损失。

迪塞尔布洛姆表示，只有在遵守严格条件的前提下，ESM才能向银行直接提供援助，且无法断定能否在银行体质查验前及时准备就绪。

会议最后部长们重申急迫需要有所进展，但也承认还需克服彼此间的重大歧异。周二欧盟的其他部长将加入会议，讨论还将持续。

由于欧元区刚勉强摆脱衰退，如果无法拨出资金来应对问题，就可能挫败脆弱的投资者信心，并加重企业借款难度，有可能扼杀温和的复苏。

意见分歧帮助解释了，在美国要求本国大型银行强化资本以消除投资者疑虑的五年之后，已对五个国家提供紧急援助的欧洲为何却仍难对金融体系施加重拳。

事实上欧元区目前也正处于微妙的时刻，西班牙和爱尔兰计划结束对外部金援的依赖。但外界对这两国及其银行业体质的真实情况依然有质疑。

爱尔兰的银行还面临进一步损失，由于经济持续停滞，该国有更多屋主无法按时偿付房贷。

不过，欧盟经济暨货币事务执委雷恩试图淡化疑虑，称“别操之过急。我们首先得确立事实...当下不要轻率谈论。”(完)

(编译 李婷仪/李春喜/戴素萍/张若琪 审校 王翔琼/隋芬)

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