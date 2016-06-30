焦点：英国退欧促使欧盟启动改革反思

路透布鲁塞尔6月29日 - 在英国作出退出欧盟的惊人决定之后，为了避免发生更大的政治危机，欧盟领导人周三同意未来花费九个月时间拿出关于欧盟改革的提议，当前欧盟各成员国之间分歧严重。

数年的经济疲软、创纪录规模的难民涌入、以及穆斯林激进分子发动的一系列致命袭击，导致对欧盟的幻灭不断升高。

上述问题让人越来越感到，布鲁塞尔和欧洲各国首都的精英们不仅不得力，而且还不了解普通百姓关心的问题。

这种不满在上周的英国退欧公投中爆发出来。英国公投结果令欧洲60年来不断推进的一体化进程出现倒退，引发外界对多米诺效应的担忧。在欧洲，反对欧盟以及排外的势力正在上升。

欧盟领导人一致认为有必要做出改变，但他们也明白，想要让剩下的27个成员国支持欧洲的共同方案需要时间，因为各成员国对于英国退欧的教训看法十分不同。

德国总理默克尔在峰会结束时对记者表示，在当前环境下，考虑推进财政或政治联盟等激进的改革措施不现实。这需要修改欧盟的里斯本协议，以及进行更多公投，而这是欧盟领导人所极力避免的。

“这不是扩大或缩小欧盟的问题，而是有关于产生更好的效果，”梅克尔说。

“我们的公民经常不理解我们为什么做某件事情、我们的目标是什么。我们所有人都希望改变这种状况。这不是要修改欧盟协议，增加或减少立法，而是有关于实现我们的目标。”

官员们称，目前担任欧盟轮值主席的荷兰首相吕特(Mark Rutte)明确对其他领导人表示，目前不是“彻底改变”的时候。

另一名高官承认，创建“更好欧洲”的含糊承诺基本上是空洞的，而当前的要务是发出一个所有人都可能同意的简单信息。

**攸关欧盟的存在**

“政治反思”期将于9月中在斯洛伐克伯拉第斯拉瓦的峰会如火如荼展开。一些欧盟领导人曾说，这么做是为了在明年3月罗马条约签署60周年前达成一系列计划。

这段期间映射出法国和荷兰2005年双双举行公投否决一项欧洲宪法后的时期。同年德国的梅克尔上任，带领各国磋商，终达成较为温和的里斯本条约。

但由于英国公投决定退出欧盟，当前危机更关系到欧盟的存在。英国退欧让欧盟失去重量级政经大国之一。

多年的危机也让欧盟成员国间产生严重裂痕，使各国对未来需进行哪些改变没有太大的共识。

英退公投后波兰、斯洛伐克、匈牙利和捷克已呼吁应限制欧盟执委会的权限。

德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)显然倾向更严格的预算规定，而这个构想将触怒南欧诸国；这些国家继多年来撙节开支后，仍疲于应付高失业率的问题。

皮优研究中心(Pew Research Center)本月稍早所做调查显示，欧盟大型成员国民众对欧盟的支持率大减。

法国支持率降幅最大，仅有38%受访者支持欧盟，较去年减少17点。西班牙及德国支持率亦分别降至47%及50%。

欧洲理事会主席图斯克(Donald Tusk)在峰会结束时表示，过去一年逾百万移民涌入欧洲，为疑欧派声势大涨的一大原因。

“异常的移民涌入为欧洲这回发生信心危机的一大根源，”图斯克指出，欧洲需对公民展现其具备掌控外部边界的能力。(完)