欧洲拟禁止大型银行从事自营交易--报道

路透法兰克福12月27日 - 南德日报(SuddeutscheZeitung)周六版报导称，欧盟执委会计划禁止大银行从事自营交易，并有可能要求银行业隔离所有被认为威胁到金融稳定的交易活动。

控制自营交易的举措旨在禁止投资银行采用高风险交易策略用自有资产进行方向性押注，而非代客交易。

南德日报援引一份欧洲银行业安全法规的提议草案报导称，欧洲银行业须从2020年3月开始遵守这项新规。

该报称，将有约29家银行受到这项限制规定的影响，规模较小的金融机构可能仍被允许继续使用此类交易策略。

南德日报还报导，哪些银行需要将高风险交易部门与其它存款吸收部门分隔开，将由监管部门决定。

欧盟执委会依据芬兰央行总裁利卡宁为首的一个顾问小组的建议，已经制定完成了自己的提案。该报告于2012年10月公布，建议将银行的自营交易部门和客户存款部门强制分离，同时对交易资产实施更高的资本要求。

利卡宁领导的顾问小组建议对商业银行和投资银行业务在法律上作出分隔，以避免纳税人不得不为日后纾困行动买单，也保护储户免于因银行倒闭而蒙受损失。

此事在一些银行中引起骚动，这些银行担心新规会抑制对实体经济的放贷。(完)

(编译 郑茵 审校 徐文焰)

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