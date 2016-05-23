独家：欧盟监管当局料有条件放行百威英博收购SABMiller--消息

路透布鲁塞尔/伦敦5月20日 - 三位知情消息人士周五表示，百威英博(Anheuser-Busch InBev)(ABI.BR) 在同意出售大量资产后，预计将获得欧盟有条件地批准其以逾1,000亿美元收购SABMillerSAB.L的计划。

百威英博打算提高其在非洲和拉丁美洲国家的业务量，以抵销美国等市场表现较疲弱的影响。

这宗收购是企业界最大收购案之一，将让百威英博占有全球三分之一的啤酒市场。

百威英博已是全球最大的啤酒商。消息人士称，该公司同意将SABMiller旗下Peroni、Grolsch和Meantime啤酒品牌售予朝日集团控股(2502.T)，希望藉此减轻欧盟的反垄断疑虑。

上月该公司亦宣布计划出售SABMiller在捷克、匈牙利、波兰、罗马尼亚和斯洛伐克的业务，以平息欧盟执委会挥之不去的忧虑。

欧盟执委会和百威英博均拒绝发表评论。

欧盟执委会计划于5月24日前对该交易作出决定。澳洲和南非当局均已批准该交易。

百威英博亦将把SABMiller持有的美国合资企业MillerCoors股权出售给Molson Coors Brewing(TAP)，并将SABMiller在华润雪花啤酒公司的股权出售给华润啤酒，以解决其他地区的竞争忧虑。(完)