欧盟监管机构或需更多权力以建设资本市场联盟--文件

路透伦敦1月29日 - 一份周四出炉的欧盟草案显示，欧盟监管机构或需要获得更多权利，确保为2019年达成“资本市场联盟”打下基础所需的一系列调整能够合理实施。

路透获得的这份“绿皮书”草案将在2月18日由欧盟执委会批准。

这份草案列举了一系列可能有必要的变更，以使得市场，而非银行，成为帮助欧盟经济增长的主要筹资机制，包括提高欧盟层面的监管权。

“在资本市场愈发一体化的背景下，可能进一步考虑欧洲监管当局(ESAs)扮演的角色，”路透获得的这份草案称。

“由于各国进行监管的体制或导致投资者保护标准出现差异...ESAs或许能够发挥更重要的作用来促进(标准的)会聚统一。”

英国曾表示，无需对资本市场联盟的现有欧盟市场监管体系做制度性变更。(完)

(编译 王洋; 审校 王丽鑫)

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