欧洲央行拟2016年对银行进行新一轮体质检测--报纸引述官员

路透柏林6月7日 - 德国周日世界报引述欧元区银行业单一监督机构主管努伊报导称，欧元区的银行2016年料应迎接新一轮体质检测，其并表示希腊的银行仍有偿付能力。

欧洲的银行业者去年接受了体质检测，以便在欧洲央行接手监管欧元区规模最大的银行之际，帮助金融体系更能应对经济危机。

体质检测是迈向进一步协调控制欧元区金融体系的第一步。欧盟执委会正计划为欧盟建立涵盖范围更广的资本市场联盟。

“明年还有一次公开的整体(银行)体质检测。”努伊告诉德国周日世界报。

“但受影响的银行少于我们直接监督的123家银行。”她并称，欧洲央行正定期就若干议题进行较小规模的检测。

努伊在该报访问时重申，她评估希腊的银行业者仍有偿付能力。

“过去几年，希腊的银行监督机构为重组并调整金融业，做得很好。”她并称希腊银行业者以往从未像目前这样，对“艰难时期”做好那么多的准备。

她这番评论很重要，因为只有具偿付能力的银行，才有获得央行紧急融资的资格。(完)

(编译 张若琪 审校 白云)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。