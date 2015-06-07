欧洲央行拟2016年对银行进行新一轮体质检测--报纸引述官员

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透柏林6月7日 - 德国周日世界报引述欧元区银行业单一监督机构主管努伊报导称，欧元区的银行2016年料应迎接新一轮体质检测，其并表示希腊的银行仍有偿付能力。
欧洲的银行业者去年接受了体质检测，以便在欧洲央行接手监管欧元区规模最大的银行之际，帮助金融体系更能应对经济危机。
体质检测是迈向进一步协调控制欧元区金融体系的第一步。欧盟执委会正计划为欧盟建立涵盖范围更广的资本市场联盟。
“明年还有一次公开的整体(银行)体质检测。”努伊告诉德国周日世界报。
“但受影响的银行少于我们直接监督的123家银行。”她并称，欧洲央行正定期就若干议题进行较小规模的检测。
努伊在该报访问时重申，她评估希腊的银行业者仍有偿付能力。
“过去几年，希腊的银行监督机构为重组并调整金融业，做得很好。”她并称希腊银行业者以往从未像目前这样，对“艰难时期”做好那么多的准备。
她这番评论很重要，因为只有具偿付能力的银行，才有获得央行紧急融资的资格。(完)
(编译 张若琪 审校 白云)
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路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。