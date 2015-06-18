欧盟达成“影子银行”透明度新法协议

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透伦敦6月17日 - 欧盟周三达成一项协议，目的是针对俗称的“影子银行”领域提高透明度及降低风险，在这之后，使用股票或其他资产取得信贷的金融机构，将面临更严密的监督。
所谓的影子银行，是在主流金融体系之外，提供信贷，让银行、资产管理公司、退休基金等机构，以资产作为暂时的担保，换得现金。
欧洲议会及欧盟成员国周三对一项新法的最终文本内容达成共识，将对证券融资交易实施更严格的申报要求。
所有合约将必须向交易资料库申报，欧盟已设立六个。也必须告知投资人有关资产的运用情况。
“这些活动对于经济融资十分重要，正确的监管可以更易于监督及评估其中风险，”欧盟金融服务执委希尔在声明稿中表示。
这项协议需要欧盟成员国及欧洲议会之后正式批准。(完)
(编译 蔡美珍；审校 于春红)
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路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。