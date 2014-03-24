《焦点》欧盟欲使影子银行回魂以活化经济成长

据欧盟执委会估算，到2020年之前，交通运输、能源和电信需要1万亿(兆)欧元的长期融资，以提高竞争力以及就业。欧盟执委会希望通过鼓励市场化的融资来降低欧洲对银行资金的需求，银行为经济提供了高达70%的资金。

部分欧洲决策者希望效仿美国的模式，在美国，经济所需的大约70%资金由市场提供。

“没有什么单一措施或‘灵丹妙药’，能一下子彻底改变银行业状况，而是需要一系列平行的应对措施，”路透上月看到的欧盟执委会措施草案称。

欧盟执委会也将公布另一套行动要点，以帮助培育仍很弱小的众筹行业(群众集资/crowdfunding)，为初创企业提供更多资金。

**金融交易税**

本周影子银行业可能也在其他方面得到促进，此前承诺要在5月前达成金融交易税协议的11个欧元区国家即将召集会议。

其中的部分国家希望将回购协议以及证券借贷豁免在金融交易税之外，因为担忧如果纳入征税范围，将可能抑制一个给经济提供资金的来源。

11月20国集团(G20)将开会批准新的影子银行规则。一位参与该过程的高级官员表示，已经排除严厉的、对所有行业均一视对待的方式。

“影子银行放大了金融危机，而不是危机的原因，我们不想把它关闭，”该官员表示。

G20已经采取了严厉的措施，迫使银行业提高资本金，但现在正为影子银行“设想一套更为温和、更符合比例原则”的方法，当前的重点在于收集信息而不是制定总方案。

“影子银行很可能会扩张，很大程度上来看这是有意为之，也是一件好事。我们希望保持一个开放和全球性的金融体系，”该官员表示。(完)