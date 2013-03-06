欧盟料将对微软处以数十亿美元罚金 因其未履行浏览器承诺

东芝股东批准拆分芯片业务 为出售铺平道路
路透东京3月30日 - 日本东芝股东周四批准了对旗下NAND快闪记忆体(闪存)业务的拆分计划，为出售这块优质业务铺平道路。
路透布鲁塞尔3月6日 - 知情人士称，欧盟反垄断监管当局将对微软(MSFT.O)处以巨额罚金，因其未能兑现承诺，让使用其Windows系统的消费者可以选用微软以外的浏览器。
欧盟竞争力执委阿尔穆尼亚(Joaquin Almunia)料将通过处罚微软来开创一个先例。微软是第一家未能履行为终止反垄断调查而做出的承诺的公司，对其罚款可能会达到数十亿美元。
消息人士称，阿尔穆尼亚将在1130GMT公布决定。上周路透的报导称欧盟监管机构将在3月底以前对微软罚款。
根据欧盟的法规，微软可能被罚74亿美元，或2012财年营收的10%——不过监管机构可能不会下此重手。(完)
(编译 王洋; 审校 张涛)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透东京3月30日 - 日本东芝股东周四批准了对旗下NAND快闪记忆体(闪存)业务的拆分计划，为出售这块优质业务铺平道路。
路透东京3月30日 - 亚洲股市周四下跌，此前短暂小升至近两年高位；对于欧洲央行(ECB)准备退出宽松政策的预期减退，令美元获益。
路透法兰克福3月29日 - 德国央行执委多姆布雷特(Andreas Dombret)对路透表示，因为英国退欧而准备离开伦敦的银行，已就迁移至法兰克福进行磋商，但这些银行将不会获得监管机关的任何特别豁免。