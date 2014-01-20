财报季临近 欧元区二线股市或后劲不足

图为马德里股票交易所内的交易员在查看股指显示屏。 REUTERS/Sergio Perez

* 顶级分析师预测欧洲第四季企业财报料令人失望

* 进入财报季，欧元区股市涨势看来有些过度

* 精选西班牙和意大利个股，要好于投资葡萄牙股市

路透伦敦1月17日 -根据最精确的分析，欧洲第四季企业获利情况料逊于普遍预估，有可能威胁到新一年中以西班牙和意大利为首的股市涨势。

2012和2013年的强劲上涨让许多欧洲股指看起来已经充分反映了实际价值，多数分析师预测今年股市若要重现双位数涨幅，企业获利需要改善。

但是，汤森路透SmartEstimates预测，STOXX Europe600指数成份股第四季获利料较预期低0.8%，且较上年同期下滑1.6%。周五壳牌(RDSa.L)发布的获利预警也突显其业绩疲弱的可能性。汤森路透SmartEstimates更加看重的是预测最精准的分析师，而非普遍预测。

此外，欧元区二线国家1月股市普遍上涨，西班牙、意大利和葡萄牙股市今年的涨幅已经达到5-8%，因预期经济即将复苏，但由于这些国家某些银行的财报恐怕远远达不到预期，涨势可能开始显得过度。

未来几周的财报季，二线欧洲国家可能出现很多糟糕的财报，足以令投资者重新转向避险的德国股市。预计德国企业的获利将会强劲增长。

“欧洲企业获利出现强劲回升，恐怕还早了一点。未来在等待财报出炉时，还有一个信心波动时期，”瑞银集团欧洲股市策略师NickNelson说。

欧元区银行股.SX7E今年上涨10%。银行业是国内经济活动升温的晴雨表，且主权债市场相对平静也令其受益。

但一些顶级分析师预测部分银行的获利可能与普遍预期最多低出16%，且信用息差扩大，银行业可能要面对艰难现实。

GFI集团旗下Christopher Street Capital的研究主管ChrisParkinson表示，财报季可能促使银行股价下跌，拉近与信用市场的距离，后者目前的走势反映出银行业的风险增大。

“欧洲的盈利势头开始出现一些恶化...如果到财报季还是这样，那些业绩稍稍不如预期的企业股票很有可能遭遇大举抛售，因市场已经涨得太多了，”他说。

**看法改变**

汤森路透StarMine数据显示，过去30天曾改变对西班牙股市看法的分析师中，53%是下调预估。而对意大利的这个比率为将近70%。

西班牙绩优股IBEX指数.IBEX12个月预估市盈率(本益比)目前14.2倍，为欧洲最高，且是2004年以来最贵。分析师称其估值不太可能再升太多，也就是说，只有获利成长，股价才可能续涨。

Coutts全球股市策略师JamesButterfill指出，葡萄牙看似也已完全消化了预期；意大利股票稍微便宜一些，但他们很多是业绩可能逊于预估的企业。

根据汤森路透SmartEstimates，两家意大利的银行--(ISP.MI)和UBI(UBI.MI)可能分别低于预期15.7%和13.6%。

尽管一般而言欧元区二线国家的银行展望或许并不是过度乐观，但有眼光的投资人，还是可能因挑对了股票而受惠；因部分银行的获利可望因该区域前景向好而有改善。

西班牙对外银行(BBVA)(BBVA.MC)在二线国家银行中领跑，业绩料较SmartEstimates顶级分析师的普遍预估好8%，西班牙桑坦德银行(Santander)(SAN.MC)和意大利Banco Popolare BAPO.MI也料优于预估。

巴克莱策略师DennisJose指出，意大利和西班牙的企业也可因在新兴市场业务比重相对较低而受益。发展中经济体的需求减少及货币疲弱，打击到欧洲部分绩优股第三季获利。

然而，若看到那些市场的财报逊于预期，投资人可能会逃离欧元区二线国家，再度拥抱德国股市.GDAXI。SmartEstimates，顶级分析师预期德国企业获利将成长14.8%。

“如果业绩欠佳，投资人会回到核心市场，德国将是我们最青睐的市场，”瑞银的Nelson表示。(完)

(编译 郑茵/张若琪 审校 杜明霞/张荻)

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