独家：欧盟投资计划多数资金流向富有国家 穷国喝不到汤

路透布鲁塞尔10月4日 - 根据欧洲投资银行一份报告，欧盟3,150亿欧元投资计划中，迄今为止支出的资金几乎全部流向了欧盟15个较富有国家，而其他13个较贫穷国家则没有分到油水。

意大利和西班牙的基础设施和创新项目获得融资最多，在6月公投脱欧的英国也捞了不少好处。

不过报告也指出，到2018年年中目标截止日期，支出计划有望完成。路透看到了这份报告的副本。

去年年中推出的这项投资计划，旨在吸引民间资金前来提供融资，而计划中风险较高的部分，资金要靠欧洲战略投资基金(EFSI)动用210亿欧元公共资金来提供。

参与提供融资的欧洲投资银行(EIB)在这项计划的评估报告中称，截至6月底止，这项为期三年的计划已进行了一年，共计实现投资1,047.5亿，亦即计划规模的三分之一。

“之前的趋势若能延续、且EFSI有关新产品与新合作型态的策略能够按计划落实，以项目批准而言，EFSI的总投资目标料能达成，之后再进行签署与资金发放，”欧洲投资银行表示。

然而该报告称，多数EFSI投资流向的目的地是15个较富有的欧洲国家，而非13个穷国。

“令人担忧的是，EFSI总体投资方向高度集中(92%)在欧盟15个成员国，而在另外13国则投资不足(8%)，”EIB报告称。

“而且多数欧洲欠发达地区都分布在这13国里的中东欧国家，这尤其成问题，”报告指出。

EFSI对基础设施和创新性投资比重最大，估计能在3,150亿欧元总投资额中占到2,400亿。余下的750亿欧元将用于支持中小型企业。

德国、法国和意大利中小型企业获得的支持力度最大，在EFSI提供的所有此类融资中占54%。

迄今为止，EFSI资金已被主要用于投资欧洲能源行业，占到EFSI基础设施与创新性投资总额的46%。

“有资格获得EFSI资金的行业...或许需要扩充，以帮助EIB集团的投资范围延伸至欧盟13国，”报告称。(完)