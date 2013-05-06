欧盟监管风险或迫使LME业务向香港东移--经纪商

路透伦敦5月3日 - 利用伦敦金属交易所(LME)服务的企业表示，欧盟在2008年危机之后对金融市场制定的新规定，可能会导致LME离开已经驻守近150年的英国首都，转向香港这个LME新东家的所在地。

欧洲市场基础设施监管机构(EMIR)意在通过强制清算、向交易数据库提供合约信息报告、以及在部分情况下上调资本要求等途径，来提高衍生品市场透明度。

虽然监管方希望欧盟修改规定能够在全球金融危机后为市场带来稳定，但经纪商表示，这些措施会推高LME市场的成本。LME是全球最大的铜、铝、镍和锌等工业金属市场。

经纪商和律师表示，更为重要的是，监管条例会限制经纪商向大客户提供无条件信用的能力。无条件信用形塑了这些经纪商的很多营运模式，并打击了场外场内交易。

信贷减少就意味着LME的成交量和流动性也会下降。

但交易所成员表示，转移地点是方案之一，或许不会是在现在，但有可能会是未来10年。果真如此的话，将终结LME引以为豪的“公开喊价”(open outcry)交易。

在去年港交所(0388.HK)以22亿美元收购LME之后，东移变成了一个理所当然之举。

“LME确实可以考虑移到香港，有什么不好的呢？他们现在就归属在港交所旗下，而中国的金属需求也占全球总需求的50%，”一名LME经纪业务部门不愿具名的主管表示。

另一个可能性或许是在这两个中心双边发展。

经纪公司Marex Spectron执行长John Wall说，“说到要推出一项新产品时，LME就可以考虑是在香港还是在伦敦推出。”(完)

(编译 梁睿雪; 审校 张明钧)

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