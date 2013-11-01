欧洲在人民币交易结算上会否取代亚洲地位？--SWIFT

路透香港11月1日 -环球同业银行金融电讯协会(SWIFT)日前报告表示，第三季人民币客户支付价值在欧洲较去年的增幅远高于亚洲，为欧洲日后在人民币客户支付业务取代亚洲迈进一步。

近日SWIFT数据显示，第三季人民币客户支付价值较去年在欧洲增长163%，作为良好替代交易结算的途径，远高于同期亚洲地区增幅（不包括中国及香港）的109%。今年第三季度，欧洲增长尤为强劲，令欧洲的绝对价值几乎与亚洲看齐。

SWIFT亚太区副行政总裁兼亚太区市场及策略部主管Patrick de Courcy表示，“我们的商业情报显示，中国于欧洲的主要贸易伙伴，现在转用人民币作交易结算货币。”

他认为，这是当地银行的“第一回合”试点，某程度上，并非所有地方都把握到这发展中的人民币业务。

他并表示，近日在亚洲地区的措施（如新加坡金管局加强中国与该国的金融合作）或有助提高区内金融机构发展离岸人民币业务。

自2012 年6月人民币交易结算开放予全球所有企业后，逐渐广泛应用，首先由亚洲地区开始，继而扩展至欧洲、美洲、中东及非洲。亚洲的人民币客户支付价值增长，主要由台湾及新加坡推动，澳洲及日本的应用则相对较少。

今年9月，人民币稳占世界支付货币第12位，市场份额由8月0.84%增至0.86%。整体而言，人民币支付价值于9月增长4.6%，而所有支付货币则增长1.2%。（完）

(记者 赵红梅；审校 林高丽)

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