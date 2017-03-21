分析：通往未来的关键？ 如何解读欧盟60周年的罗马宣言

路透布鲁塞尔3月20日 - “欧洲是我们共同的未来，”欧盟领导人周六将在罗马作此宣言。他们希望这份蕴含雄心的庄重宣言，能够帮助欧盟在经历失去中坚力量英国的打击后，仍然将成员国紧紧团结在一起。

以下为路透见到的罗马宣言(Rome Declaration)草稿要点。这份宣言是为纪念欧盟成立60周年而准备的。

宣言约有两页，共836个单词，篇幅比10年前欧盟50周年柏林庆典时发表的宣言长出26%。

“我们，27个成员国的代表...为欧盟所取得的成就倍感自豪...”

第一行的“27个成员国”措辞用意深刻，正是这一点间接承认了英国退欧。柏林宣言并未提及成员国数量；目前欧盟成员国仍为28个。但英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)不会前往罗马；她将这次会议后数天内启动为期两年的英国退欧进程。

“...和平、民权及法治...”

这段序文正面地说明了欧盟的各项成就，欧盟领导人认为这些成就已经湮灭在各地盛行的新民族主义声浪下。多数欧洲民众属于年轻世代，不记得20世纪的战争，而许多人是在冷战时期结束后的背景下长大。

提及“法治”一词，将会提醒欧盟部分人士所担心的匈牙利和波兰独裁化倾向。

“...前所未见的各种挑战...”

在柏林，这些挑战不过是“严重性较高”。在罗马，重提乌克兰、叙利亚及巴尔干半岛出现的“地区冲突”。“恐怖主义”在议程中始于优先事项，因自2015年起法国、比利时及德国出现多起攻击事件。“移民压力”并未出现在2007年议程中，然而过去两年有超过百万难民抵达欧洲，让欧洲各国领导人陷于分歧，并促成对现有危机的协商。“保护主义”看来是一大威胁，因当下美国已是特朗普总统当家，而对于德国而言，欧洲在全球市场的竞争力似乎才是问题所在。“社会及经济不平等”意指希腊及其他国家的欧元区债务危机，以及存在于东欧及西欧之间的恒难消弥的鸿沟。

“...在加强团结下让欧盟更加强盛...若各自独立行事，将会让我们自外于全球脉动。团结一起会让我们拥有最好的机会...”

在英国选民打开了许多人担心的退出欧盟的潘多拉盒子之后，罗马宣言传达出“团结”讯息。不过在各国为了谁该接纳难民、谁该为欧盟及欧元区出钱等议题争论不休之际，“团结”一词沦为空谈。

“...在任何可能的时候都应共同行动，必要情况下可采取不同步调和力度，正如我们过去在条约框架内所做的那样；并向那些想在以后加入的国家敞开大门...”

这是为了平息关于“多速欧洲”的争吵。东欧的前共产主义成员国认为，“多速欧洲”是削减他们补贴和权力的一种方式。

欧盟六大创始成员国和欧盟执委会认为，加快一体化可以带来失望的选民想要的繁荣和安全。

“...我们的联盟是不可分裂和不可分割的”

在英国退欧即将变成现实之际，这听起来相当空洞。存在重演另一个“牢不可破联盟”经历的风险--那就是当初的苏联。苏联过了60大寿之后，不到10年就解体了。

“...一个仍然对那些完全共享我们价值观的欧洲国家开放的联盟...”

这是一枚橄榄枝，特别是对于那些巴尔干地区的国家，他们感觉欧盟接纳新成员的承诺正在后退。

“...一个安全和可靠的欧洲...”

这是四个广泛目标中的第一个。在柏林，各条边界是“开放的”；罗马草案说，在欧盟内部确实是这样，但强调“我们的外部边界得到保障”，以防止重现混乱的非法移民现象。

“...一个繁荣和可持续的欧洲...”

欧元必须“变强”。2007年时的宣言称，欧元令欧洲强大。而十年的金融危机已留下印记。

“...一个社会欧洲(social Europe)：一个促进经济和社会进步、带来凝聚力和向心力的联盟...”

这属于最棘手的领域。东欧人认为，西欧坚持薪资和福利水平是出于保护主义目的，是为了不让东欧人以更低的薪资在这个单一市场竞争、成长。

“...在全球舞台上更强大的欧洲...”

既然持怀疑态度的英国将退出欧盟，强调加强欧盟防务合作。但亦强调这不会削弱美国支持的北大西洋公约组织(NATO)联盟。

“...聆听民众诉求...”

鉴于英国公投退欧、反欧盟的法国民族阵线主席玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)在4月和5月举行的法国总统大选中构成强大挑战，聆听至少是他们能做的事。

“...我们团结向上。欧洲是我们共同的未来。”

这两句结语来自2007年欧共体成立50周年时的柏林会议声明：第一句来自柏林声明序言，第二句重申了柏林声明最后一句。(完)