欧盟领导人支持成立能源联盟 遏制俄罗斯的市场支配地位

路透布鲁塞尔3月19日 - 欧盟领导人周四对成立能源联盟的提议表示支持。该联盟是一个电力和天然气单一市场，通过加强成员国之间的联系及提高天然气合约的透明度，遏制俄罗斯在天然气市场的支配地位。

据外交人士称，波兰牵头呼吁成立能源联盟，以结束数十年来天然气供应合同保密的状况；但德国提出了担心，认为这可能导致敏感数据外泄。

但他们也表示，各方承诺将确保商业敏感信息的机密性，这平息了反对之声。

“所有领导人都同意增强天然气市场的透明度，让供应方无法滥用其市场地位来违反欧盟法律并削弱欧盟的能源安全，”欧洲理事会主席图斯克(Donald Tusk)周四称。

除了寻求让供应合同细节更加透明之外，欧盟还将力图通过加快铺设成员国之间的新管道来提升欧盟的抗冲击能力。(完)

(编译 汪红英；审校 徐文焰)

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