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国际财经 | 2015年 6月 18日 星期四 15:06 BJT

欧盟继续对俄制裁 俄方或只是延长食物进口禁令--俄新社

路透莫斯科6月18日 - 俄罗斯经济部长Alexei Uluykayev周四表示，该国不大可能对欧盟决定采取新的报复措施，但可能延长食物进口禁令。

“我们会维持现状，”他对俄新社表示。

外交官称，欧盟成员国政府周三同意将对俄制裁延长至1月31日，俄方称将会做出回应。俄罗斯因为干涉乌克兰问题而受到西方制裁。(完)

(编译 李春喜 审校 郑茵)

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