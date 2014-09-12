欧盟将准备中短期战略 防范俄罗斯切断天然气供应

现代汽车称获利将逐渐回升 但在中国市场仍举步维艰（更新版）
路透首尔4月26日 - 韩国现代汽车预计获利将逐渐回升，因利润率较高轿车的销售帮助减轻了在美国召回汽车及中国营收下滑的影响；该公司之前公布第一季获利下降21%，降幅小于预期。
路透慕尼黑9月11日 - 欧盟即将卸任的能源执委厄廷格(Guenther Oettinger)称，欧盟下周将研究防范俄罗斯切断天然气供应风险，将考虑今冬以及更长时间的情况。
厄廷格强调，欧盟需要有所准备，以防俄罗斯总统普京把天然气作为政治武器。
“我们需要为10月1日至4月1日期间准备短期战略，”他在一场德国能源视频会议上称。“而且我们需要(为未来三到五年)准备中期战略。”
在此之前，波兰周三称俄罗斯天然气供应减少，出口企业Gazprom
(GAZP.MM)称减少幅度在正常范围内，但有人认为这显示随着欧盟威胁进一步制裁，俄罗斯也在采取行动。(完)
(编译 王丽鑫； 审校 戴素萍)
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