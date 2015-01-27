欧盟强硬派国家呼吁对俄罗斯采取更严格制裁

路透布鲁塞尔1月26日 - 乌克兰东部亲俄罗斯反叛军再度发动袭击之后，包括波兰及立陶宛在内的欧盟强硬派国家周一呼吁对俄罗斯扩大制裁，但是欧盟强权德国采取较为保守的态度。

乌克兰分离主义者周六对黑海重要战略港口Mariupol发动攻击，北大西洋公约组织(NATO)称其背后有俄罗斯的支持，欧盟因而要求在周四召开外长特别会议。乌克兰当局表示，有30位平民在此次攻击事件中丧生。

在这之前一周，各国外长就欧盟外交及安全政策高级代表莫盖里尼(Federica Mogherini)提出的备忘录进行讨论，备忘录内容为若俄罗斯当局执行乌克兰和平协议，建议欧盟各国政府可以开始与俄罗斯政府就部分议题重新展开协商，但在攻击事件发生后，欧盟扩大对俄罗斯制裁的议题又回到议程上。

欧盟各国代表将在周二开会，以为周四的会议做准备，但是一名欧盟外交人士表示，现阶段看来不太可能在周四就采取新的制裁措施，最有可能发生的状况是，他们将要求各国提出可能实施的进一步制裁措施。

欧盟各国对于是否严格制裁俄罗斯一直存在分歧。一些态度最为强硬的国家在第一时间就要求采取更多行动。

但是德国外交部长史坦迈尔(Frank-Walter Steinmeier)暗示，俄罗斯还没有跨越会引发更多制裁的红线。(完)

(编译 张明钧; 审校 戴素萍)

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