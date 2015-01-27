欧盟领袖2月12日将对俄罗斯新制裁措施作出最后决定

日韩领导人同意尽早举行峰会 就朝鲜问题进行合作
路透东京5月11日 - 日本内阁官房副长官萩生田光一称，日本首相安倍晋三与韩国总统文在寅周四同意密切合作解决朝鲜弹道导弹及核问题，并尽早举行双边峰会。
路透布鲁塞尔1月27日 - 欧盟官员表示，欧盟各国外长周四可能要求欧盟执委会拟出对俄罗斯的新制裁措施，不过是否执行制裁的最后决定，将由欧盟各国领袖在2月12日峰会决定。
新制裁措施将是对乌克兰东部战火重燃的回应。
尚不清楚欧盟会拟出何种制裁，但一外交官员表示，他预计现阶段不会对俄罗斯采取重大经济限制。(完)
(编译 蔡美珍；审校 张若琪)
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路透东京5月11日 - 日本内阁官房副长官萩生田光一称，日本首相安倍晋三与韩国总统文在寅周四同意密切合作解决朝鲜弹道导弹及核问题，并尽早举行双边峰会。
路透华盛顿5月10日 - 美国国会一位消息人士周三表示，联邦调查局(FBI)局长科米(James Comey)在被总统特朗普解除职务的数日前，正在寻求让FBI扩大调查，以弄清特朗普竞选阵营与俄罗斯之间是否串通以影响2016年美国大选。
震中位于维索科岛(Visokoi Island)东北61英里(98公里)处。维索科岛属于英国海外领地南桑威奇群岛(South Sandwich Islands)。USGS称，震源很浅，仅较海床低6.2英里(10公里)。