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时事要闻 | 2015年 1月 27日 星期二 18:34 BJT

欧盟领袖2月12日将对俄罗斯新制裁措施作出最后决定

路透布鲁塞尔1月27日 - 欧盟官员表示，欧盟各国外长周四可能要求欧盟执委会拟出对俄罗斯的新制裁措施，不过是否执行制裁的最后决定，将由欧盟各国领袖在2月12日峰会决定。

新制裁措施将是对乌克兰东部战火重燃的回应。

尚不清楚欧盟会拟出何种制裁，但一外交官员表示，他预计现阶段不会对俄罗斯采取重大经济限制。(完)

(编译 蔡美珍；审校 张若琪)

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