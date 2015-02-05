欧盟同意对数名俄罗斯人和乌克兰反叛者施加新制裁--外交官

路透布鲁塞尔2月5日 - 外交官员周四表示，欧盟成员国政府已经拟定了一份名单，将对一些新的实体、俄罗斯人和亲俄的乌克兰人在欧元区的活动实施制裁。

欧盟外交官补充称，这份名单上列出了19名个人(五名俄罗斯人)和九个实体机构（其中的一个属俄罗斯），但都不属于特别高的级别或者是特别有影响力的。这些名字尚未立即公开。各国外交部长周一将在布鲁塞尔开会，以批准这份名单。（完）