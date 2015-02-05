欧盟同意对数名俄罗斯人和乌克兰反叛者施加新制裁--外交官

中国国家主席习近平向韩国当选总统文在寅致贺电 称愿加强合作
路透北京5月10日 - 中国国家主席习近平周三向韩国当选总统文在寅致贺电，并称愿共同维护中韩关系来之不易的成果，在相互理解、相互尊重的基础上，巩固政治互信，妥善处理分歧，加强协调合作，推动两国关系健康稳定发展。
路透布鲁塞尔2月5日 - 外交官员周四表示，欧盟成员国政府已经拟定了一份名单，将对一些新的实体、俄罗斯人和亲俄的乌克兰人在欧元区的活动实施制裁。
欧盟外交官补充称，这份名单上列出了19名个人(五名俄罗斯人)和九个实体机构（其中的一个属俄罗斯），但都不属于特别高的级别或者是特别有影响力的。这些名字尚未立即公开。各国外交部长周一将在布鲁塞尔开会，以批准这份名单。（完）
(编译 高琦 审校 王丽鑫)
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路透北京5月10日 - 中国国家主席习近平周三向韩国当选总统文在寅致贺电，并称愿共同维护中韩关系来之不易的成果，在相互理解、相互尊重的基础上，巩固政治互信，妥善处理分歧，加强协调合作，推动两国关系健康稳定发展。
路透华盛顿5月9日 - 美国总统特朗普周二突然开除美国FBI局长科米(James Comey)，表示科米无法再有效领导FBI。科米的解职，或为他在去年大选期间对民主党总统候选人希拉里克林顿电邮门调查的政治余波。
路透首尔5月10日 - 韩国联合通讯社报导，韩国总统文在寅已提名全罗南道知事Lee Nak-yon为下任国务总理，并将在周三晚些时候正式宣布。