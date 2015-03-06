版本:
中国
时事要闻 | 2015年 3月 6日 星期五 17:45 BJT

欧盟将准备针对俄罗斯的新制裁举措--英国外长

路透华沙3月6日 - 英国外交大臣哈蒙德周五称，欧盟将准备针对俄罗斯的可能新制裁，如果明斯克停火协议被破坏，可能很快实施。

“欧盟在制裁问题上将保持团结，在（明斯克协议）得到完全遵守前，制裁不能取消，”哈蒙德与波兰外长在华沙召开联合会议时说道。

“我们将准备可能的新制裁，如果明斯克协议未得到遵守，俄罗斯再进一步侵犯，可能会很快实施制裁，”哈蒙德称。

哈蒙德表示，英国没有向乌克兰提供军火的计划，但乌克兰东部局势“多变”，因此不排除未来采取任何行动的可能性。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 时事要闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐