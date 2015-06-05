七国集团峰会将讨论延长对俄罗斯的制裁--欧盟官员

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透布鲁塞尔6月5日 - 欧盟一名高级官员周五称，周日开始在德国举行的七国集团峰会将讨论延长欧盟对俄罗斯的制裁，可能延长六个月。
“我认为这是个技术问题。将讨论延长制裁的政治意愿。我不想就此猜测。应该是延长六个月，然后我们再讨论。但这不是七国集团的决定，七国集团不会就制裁期限交换意见，”这名官员匿名对记者们说道。
欧盟对俄罗斯实施的经济制裁将于7月到期。欧盟领导人3月达成共识，在明斯克停火协议得到完全贯彻前，制裁将继续存在；这实际上将制裁时间延长到了年底，但正式决定尚未作出。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。