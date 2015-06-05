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时事要闻 | 2015年 6月 5日 星期五 17:54 BJT

七国集团峰会将讨论延长对俄罗斯的制裁--欧盟官员

路透布鲁塞尔6月5日 - 欧盟一名高级官员周五称，周日开始在德国举行的七国集团峰会将讨论延长欧盟对俄罗斯的制裁，可能延长六个月。

“我认为这是个技术问题。将讨论延长制裁的政治意愿。我不想就此猜测。应该是延长六个月，然后我们再讨论。但这不是七国集团的决定，七国集团不会就制裁期限交换意见，”这名官员匿名对记者们说道。

欧盟对俄罗斯实施的经济制裁将于7月到期。欧盟领导人3月达成共识，在明斯克停火协议得到完全贯彻前，制裁将继续存在；这实际上将制裁时间延长到了年底，但正式决定尚未作出。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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