焦点：欧盟呼吁形成长期统一战线 对俄采用胡萝卜加大棒政策

12月18日，欧洲理事会主席图斯克(Donald Tusk)周四在欧盟峰会后的记者会上讲话。 REUTERS/Francois Lenoir

路透布鲁塞尔12月19日 - 欧盟领导人周四警告俄罗斯，如果普京总统拒绝从乌克兰撤兵，他们准备长期同心协力与俄对抗。目前俄罗斯经济已经大伤元气。

“我们不能只是被动防御。作为欧洲人，我们必须重拾自信，认识到我们自己的力量，”欧洲理事会主席图斯克(Donald Tusk)周四在主持欧盟峰会时说。

图斯克说，欧洲形成统一的战线至关重要。这既是对俄罗斯的警告，也有规劝欧盟集团内部分歧两派的意味。油价大跌，以及西方的贸易制裁，已经使俄罗斯发生金融动荡。

“很显然，如果欧洲没有适当、统一和团结的对俄战略，乌克兰就没有一个长远的未来，”他并称。这是图斯克担任欧洲理事会主席以来首次主持这类会议，他的讲话给会议带来了立场鲜明的新风格。

“当前我们可能不是太乐观。但我们必须做的是面对现实，而不是乐观。”

普京也在同一天发表讲话，为俄罗斯在乌克兰以及经济问题上的政策进行辩护。欧盟28国领导人还讨论了如何长期应对俄罗斯这个强大的东方近邻。过去一年的危机和相互贸易制裁，已经让世界重回冷战格局的警告声不绝于耳。

欧盟一些人士曾表示，他们应把侧重点从支持乌克兰转向寻求缓和同莫斯科的关系。这可能符合企业的较长期利益，这些企业的贸易已经遭受重创，并担心受到俄罗斯金融危机波及。

除对俄态度不一，各国领导人明确表态会象过去一年一样团结一致外，同时也祭出“胡萝卜加大棒”政策，对普京若一意孤行发出威胁的同时也抛出商贸互惠互利的诱惑。

他们同意将会继续提供财务援助，帮助乌克兰推行政治和经济改革。

“俄罗斯是我们今天面对的战略问题，而不是乌克兰，”波兰总理图斯克说道。他强烈支持对俄制裁。

“今天我们面临的最大挑战是俄罗斯的态度，不仅是对乌克兰，还有对欧盟的态度。”

**软硬兼施**

欧盟周四除颁布一些之前已达成一致的新制裁措施外，并没有对莫斯科采取进一步措施；欧盟还像美国一样明确表示，若普京能切实推行今年9月在明斯克同乌克兰达成的停火协议，那么将会考虑放宽制裁。

“若俄罗斯改变其行为，大门总是敞开的，”英国首相卡梅伦说道。“若俄罗斯自乌克兰撤军，并遵守明斯克停火协议，那么这些制裁可以取消。”

但德国总理梅克尔强调，“只有实施制裁的理由改变，才能取消制裁。”梅克尔此前带头与普京的谈判未获成功。

卢森堡前总理、欧盟执委会主席贾克在与图斯克举行的新闻发布会上表示，对话仍是重要途径。

“我们必须保持沟通渠道畅通，”他说，“我已了解普京先生多年，愿意充分利用沟通途径解决问题。”

新任欧盟外交及安全政策高级代表莫盖里尼发表的强硬言论尤其惹人注目。她敦促普京“彻底改变态度”并采取合作的方式。莫盖里尼是意大利前外交部长，鹰派认为她对俄罗斯过于“怀柔”。

“普京总统及俄罗斯其他领导人应认真考虑，有必要彻底改变对待全球其它地区的态度，采取合作立场，”她说。

“世界从没有像现在这样充满危险和动荡。”(完)

(编译 李春喜/孙茉莉/王颖；审校 郑茵/徐文焰/戴素萍)

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