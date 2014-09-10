欧盟周三将讨论是否执行对俄罗斯的新制裁

美日一致认为中国应在朝鲜问题上发挥更大作用
路透东京4月18日 - 日本内阁官房副长官萩生田光一称，美国副总统彭斯及日本首相安倍晋三周二一致认为，两国需要说服中国在应对朝鲜问题上发挥更大作用。
路透布鲁塞尔9月9日 - 欧盟执委会周二表示，欧盟国家周三将讨论是否执行对俄罗斯的新制裁。因乌克兰敦促欧盟采取行动莫推迟。
欧盟周一决定，由于俄罗斯卷入乌克兰冲突，将对俄采取新的制裁行动，但推迟制裁生效的时间，以便留出时间评估乌克兰的停火是否正在得到执行。
制裁包括对俄罗斯国有石油企业和银行的融资限制，扩大禁入欧盟个人的名单并将冻结他们在欧盟的资产，以及对可军民两用商品销售的限制。(完)
(编译 张若琪 审校 戴素萍)
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路透东京4月18日 - 日本内阁官房副长官萩生田光一称，美国副总统彭斯及日本首相安倍晋三周二一致认为，两国需要说服中国在应对朝鲜问题上发挥更大作用。
“当特朗普总统同意开展这项对话时，他就设想这是加强美国与日本双边商业关系的一个机制，并能在近期取得成果，”彭斯在开始对话时对日本副首相麻生太郎表示。
路透东京4月18日 - 美国副总统彭斯周二表示，应对朝鲜(北韩)的所有选项都在台面上，但特朗普决心与中日韩合作找出一个和平的解决方案。