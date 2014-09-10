欧盟周三将讨论是否执行对俄罗斯的新制裁

欧盟周一决定，由于俄罗斯卷入乌克兰冲突，将对俄采取新的制裁行动，但推迟制裁生效的时间，以便留出时间评估乌克兰的停火是否正在得到执行。

制裁包括对俄罗斯国有石油企业和银行的融资限制，扩大禁入欧盟个人的名单并将冻结他们在欧盟的资产，以及对可军民两用商品销售的限制。(完)