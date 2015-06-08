奥朗德称欧盟可能延长对俄罗斯制裁至年底

特朗普计划会晤英国首相及墨西哥总统--白宫
路透华盛顿1月21日 - 美国总统特朗普准备很快将会晤英国首相特雷莎·梅及墨西哥总统培尼亚。英墨两国都是美国的长期盟友，但也担心特朗普上任后与美国的关系可能变化。
路透德国克林6月8日 - 法国总统奥朗德表示，欧盟对俄罗斯的制裁可能延长至今年底。俄罗斯因乌克兰冲突而遭到制裁。
奥朗德在七国集团(G7)于德国会议后的记者会上做此表示，并指出将于本月稍晚的一项欧盟峰会中讨论对俄罗斯的制裁。
“欧洲当局可能提出此一提案，”他对记者表示。
德国总理默克尔在另一记者会中表示，七国集团已做好加大制裁力度的准备。
默克尔说，各国领袖要求俄罗斯与乌克兰遵守2月12日在明斯克达成的停火协议。(完)
(编译 陈宗琦；审校 张涛)
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