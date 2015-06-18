欧盟同意对俄罗斯的经济制裁延长六个月

路透布鲁塞尔/莫斯科6月17日 - 外交人士表示，欧盟各国政府周三同意，针对俄罗斯在乌克兰的行动所祭出的经济制裁，将延长至明年1月31日。莫斯科表示将会做出回应。

欧盟28国大使在布鲁塞尔的会议上同意延长制裁六个月。

欧盟外交长部长周一在卢森堡举行会议时，料将正式批准该决定。这意谓着，在下周末于布鲁塞尔召开的欧盟领导人峰会将不会提出关于俄罗斯的正式动议。

克林姆林宫发言人士Dmitry Peskov表示，俄罗斯将会根据“对等原则”做出回应，这暗示其将延长包括禁止西方国家食品进口等在内的反制裁行动。

RIA通讯社报导称，但Peskov表示，莫斯科将等待欧盟官方宣布后，才会采取行动。

俄罗斯财政部长西卢安诺夫(Anton Siluanov)表示，俄国已在其经济规划中考虑了欧盟制裁料将延长的因素。(完)

(编译 戴素萍 审校 张涛)

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