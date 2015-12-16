欧盟周五料同意将对俄罗斯制裁延长六个月

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透布鲁塞尔12月15日 - 外交官员周二称，一旦意大利总理在布鲁塞尔峰会上与其他国家领导人进行过讨论后，欧盟周五料将同意将对俄罗斯的经济制裁延长六个月。
上周以来意大利总理伦齐(Matteo Renzi)一直寻求提起制裁的问题。
欧洲理事会主席图斯克(Donald Tusk)周四将主持为期两天的峰会，他在邀请函中表示，已要求欧盟使节周五通过制裁决定。(完)
(编译 王丽鑫；审校 白云)
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。