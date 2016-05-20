欧盟准备延长对俄罗斯的经济制裁--消息

路透布鲁塞尔5月19日 - 外交人士和官员表示，欧盟准备延长对俄罗斯的经济制裁，但此次延长可能只是短期的，并可能会遭到质疑。欧盟因乌克兰危机对俄罗斯进行的制裁将在7月到期。

欧盟需要所有成员国一致同意才能延长制裁，但在这一问题上欧盟的团结面临越来越严峻的考验。

一些成员国强调，俄罗斯并未兑现在明斯克和平协议中做出的承诺，但也有一些成员国希望恢复与俄罗斯的贸易关系。

欧盟外交及安全政策高级代表莫盖里尼周四向德国世界报表示，她预计欧盟将延长能源、金融和国防的制裁。

“欧盟成员国的政府首脑将取消制裁与全面执行明斯克协议挂钩。到目前为止，(全面执行明斯克协议)还没有做到，”莫盖里尼在接受采访时说。

“关于我们制裁政策的某些部分，(成员国)一直存在不同看法。(制裁)可能会保持下去...重要的是我们保持团结，并做出一致的决定。”

欧盟表示，只有在俄罗斯全面执行明斯克协议的情况下才会取消制裁，但数月来和平协议的执行进展停滞。

外交人士称，意大利、希腊、塞浦路斯、匈牙利和保加利亚对延长制裁持怀疑态度，但英国、瑞典、波兰和波罗的海诸国支持延长制裁。

“我没有看到到7月不再延长制裁的理由。包括明斯克协议在内的条件并没有达到，”一位欧盟官员称。

另一位官员称，最有可能的情况是将制裁延长六个月，并称七国集团(G7)领导人可能会在5月26-27日在日本举行的峰会上讨论此事，因欧盟和美国希望对俄罗斯采取统一的立场。(完)