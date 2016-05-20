欧盟准备延长对俄罗斯的经济制裁--消息

消息人士称东芝正与西部数据商谈出售晶片业务股权事宜
路透东京1月18日 - 一名听取了讨论会简报的消息人士周三表示，东芝正在与西部数据(WD)商谈出售快闪记忆体(闪存)晶片业务少数股权的事宜，东芝希望藉此扩充资本基础。
路透布鲁塞尔5月19日 - 外交人士和官员表示，欧盟准备延长对俄罗斯的经济制裁，但此次延长可能只是短期的，并可能会遭到质疑。欧盟因乌克兰危机对俄罗斯进行的制裁将在7月到期。
欧盟需要所有成员国一致同意才能延长制裁，但在这一问题上欧盟的团结面临越来越严峻的考验。
一些成员国强调，俄罗斯并未兑现在明斯克和平协议中做出的承诺，但也有一些成员国希望恢复与俄罗斯的贸易关系。
欧盟外交及安全政策高级代表莫盖里尼周四向德国世界报表示，她预计欧盟将延长能源、金融和国防的制裁。
“欧盟成员国的政府首脑将取消制裁与全面执行明斯克协议挂钩。到目前为止，(全面执行明斯克协议)还没有做到，”莫盖里尼在接受采访时说。
“关于我们制裁政策的某些部分，(成员国)一直存在不同看法。(制裁)可能会保持下去...重要的是我们保持团结，并做出一致的决定。”
欧盟表示，只有在俄罗斯全面执行明斯克协议的情况下才会取消制裁，但数月来和平协议的执行进展停滞。
外交人士称，意大利、希腊、塞浦路斯、匈牙利和保加利亚对延长制裁持怀疑态度，但英国、瑞典、波兰和波罗的海诸国支持延长制裁。
“我没有看到到7月不再延长制裁的理由。包括明斯克协议在内的条件并没有达到，”一位欧盟官员称。
另一位官员称，最有可能的情况是将制裁延长六个月，并称七国集团(G7)领导人可能会在5月26-27日在日本举行的峰会上讨论此事，因欧盟和美国希望对俄罗斯采取统一的立场。(完)
(编译 汪红英；审校 张荻)
路透东京1月18日 - 一名听取了讨论会简报的消息人士周三表示，东芝正在与西部数据(WD)商谈出售快闪记忆体(闪存)晶片业务少数股权的事宜，东芝希望藉此扩充资本基础。
MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.3%，距离上周四所及三个月高点近在咫尺。香港股市和中国内地股市领涨。
路透柏林1月17日 - 德国总理默克尔执政联盟的一位关键保守派盟友周二表示，德国无法承担屈从于美国候任总统特朗普保护主义恫吓与威胁的代价，德国只要服软一次，就将招致一而再再而三的恐吓。