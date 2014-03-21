欧盟对俄制裁名单增至33人 并为进一步行动做准备

* 欧盟领导人将禁止入境和冻结资产的制裁名单扩大至33人

* 制裁名单新增12人后，与美国的目标更加接近

* 正在为“第三阶段”经济制裁做准备

* 欧盟提出与格鲁吉亚和摩尔多瓦的结盟协议

路透布鲁塞尔3月20日 -欧盟针对俄罗斯的制裁名单新增了12人；由于俄罗斯占领克里米亚，欧盟将对制裁名单上的人采取禁止入境和冻结资产的惩罚性举措。同时欧盟也在为俄罗斯一旦在乌克兰进一步扩张所要采取经济制裁做准备。

欧盟28位领导人经过六个小时的商谈后作出上述决定，法国总统奥朗德拒绝透露名单上新增人名的细节，但表示其中包括俄罗斯和克里米亚人，欧盟制裁的总人数已达到33人。

德国总理默克尔表示，如果俄罗斯越过克里米亚边界进入乌克兰南部和东部，欧盟准备对其采取贸易和经济措施。她证实，欧盟取消原定6月与俄罗斯的峰会，切断与其的政治联系。

“如果乌克兰问题进一步升级，我们准备开始第三阶段行动，即经济制裁行动，我们今日要求欧盟执委会为可能到来的经济制裁做好准备工作。”她说。

欧盟采取的这些措施符合预期，但力度不及美国。美国周四扩大对俄罗斯制裁范围，黑名单增加了20个人和企业，其中包括与普京关系密切的一家银行和政治盟友。

欧盟面临的一大障碍仍是团结问题，因为制裁措施必须要获得所有成员国的一致批准。

若干欧洲国家依赖俄罗斯的油气供应，或者与莫斯科具有密切的贸易、投资和商业联系，因此不愿意对俄罗斯过快过度施压。欧盟寻求逐渐增加压力。

同时，欧盟计划周五与乌克兰签署一项“联盟协议”，承诺深化政治和贸易联系，这将帮助乌克兰更加靠近欧洲中心，并提振其经济成长。

欧盟执委会主席巴罗索表示，欧盟还将提前敲定与摩尔多瓦和格鲁吉亚的类似协议，最晚6月签署，而不会等到年底。

这将向俄罗斯传递出一个信号，即欧盟致力于将前苏联国家纳入其势力范围，摆脱莫斯科的影响。(完)

(编译 郑茵/王兴亚；审校 龚芳)

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