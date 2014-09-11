综述：欧盟和美国即将对俄罗斯展开新一轮制裁

路透布鲁塞尔/华盛顿9月11日 - 欧盟成员国政府周四达成一致，因乌克兰危机将于周五对俄罗斯实施新的制裁，但如果莫斯科方面遵守了停战协议，制裁可望在下月取消。与此同时，美国也准备了自己的新制裁计划。

这是美国和欧盟对俄采取的最新行动。俄罗斯于3月并吞了克里米亚地区，此后又向乌克兰亲俄分离主义分子提供部队和武器，使乌克兰局势进一步陷入动荡。

美国总统奥巴马称，将在周五拿出对俄最新制裁的细节。知情消息人士周四表示，美国计划对俄罗斯最大的银行Sberbank(SBER.MM)进行制裁，并进一步限制该国其它银行在美国的筹资渠道。

欧盟28个成员国政府上周同意对俄罗斯进行新制裁，但对于制裁宣布和实施的时间，则花了好几天进行争论。

俄罗斯外交部表示，新欧盟制裁措施获得通过，说明欧盟已经选择站在当前和平路线图的对立面。该路线图旨在结束莫斯科与西方之间自冷战以来最严重的对抗。

欧盟外交官周五批准实施新的制裁举措之后，欧洲理事会主席范龙佩表示，欧盟官员将在9月底之前，对乌克兰政府与叛军上周达成的停火协议的执行情况进行检视。他说如果俄罗斯遵守了各项条款，那么制裁可能部分或全部取消。

他说，若形势许可，外交官员可能会向欧盟领导人提交“对生效的部分或全部制裁措施进行修改、推迟或取消的建议”。

尽管欧盟对俄新制裁马上就要实施，但上述鼓励俄罗斯配合停火协议的条件表明，部分欧盟领导人在停火达成还不到一周时，便不再有耐心对俄罗斯手下留情，但另外一些国家也希望不要招致莫斯科的报复，特别是那些高度依赖对俄贸易的国家。

英国首相卡梅伦的发言人在伦敦表示，范龙佩、卡梅伦、德国总理默克尔、法国总统奥朗德和意大利总理伦齐周四通了电话，之后欧盟就制裁时间达成了一致。

“如果俄罗斯真的想调整方向，欧盟和其他国家当然会愿意再商量，但遗憾的是，目前为止几乎没有看到这方面的迹象，因此欧盟继续采取行动，”卡梅伦的发言人称。

“俄罗斯不调整方向，制裁就将继续”

英国负责欧洲事务的大臣David Lidington称，已知会俄罗斯驻伦敦大使，即将实施的欧盟制裁举措是对俄罗斯行动的直接回应，“在看到俄罗斯调整方向以前，这些举措将保持下去”。

俄罗斯新闻机构援引外交部发言人的话称，俄罗斯将采取对等的措施回应欧盟的新制裁。

“现在，欧盟及各成员国领导人需要明确地回答欧盟公民，为什么要让他们承受对抗、经济停滞和失业的风险，”俄罗斯外交部发表声明称。

俄罗斯新闻社(RIA)援引克里姆林宫经济顾问Andrei Belousov的话称，该国可能做出的回应包括限制二手车和其他消费品进口。

但国际文传电讯社援引克里姆林宫发言人的话称，俄罗斯致力于协助在乌克兰落实和平倡议，尽管欧盟实施新制裁。

部分欧洲官员认为，在因乌克兰问题而起的对峙中，莫斯科可能会把切断对欧洲的天然气供应作为王牌。

波兰国营天然气进口公司PGNiGPGN.WA周四表示，俄罗斯Gazprom(GAZP.MM)周三向该公司提供的天然气比订购量少了45%。

尽管Gazprom称，输送给波兰的俄罗斯天然气与前一周持平，但波兰方面稍后表示，Gazprom已经答应在周五按照合同补足给PGNiG的供应。

斯洛伐克总理菲乔(Robert Fico)表示，他已指示有关官员找出最近几天俄罗斯对斯洛伐克供气量下降约10%的原因。

乌克兰大约一半的天然气需求要靠从俄罗斯进口，欧盟天然气需求的三分之一也依赖俄罗斯，其中40%的进口天然气要通过乌克兰输送。

欧盟一位外交官表示，预计欧盟新制裁措施将把俄罗斯大型油企和管道运营商Rosneft、Transneft以及Gazprom Neft列入黑名单，不允许这些俄罗斯国企在欧洲市场筹资或借贷。

欧盟制裁没有针对天然气行业，特别没有去触碰俄罗斯国企Gazprom。Gazprom是全球最大的天然气生产企业，也是欧洲最大的供气商。

不过根据欧盟的惩罚措施，欧盟企业禁止向俄罗斯境内的深海石油勘探、北极石油勘探或开采、以及页岩油项目提供钻井或油井测试服务。

根据路透获得的草案，战斗坦克生产商Uralvagonzavod、宇航企业Oboronprom和政府控制的联合航空制造公司(UAC)预计也将面临制裁。

草案称，欧盟制裁措施将禁止上述企业通过“期限超过30天的金融工具”在欧洲筹资。

稍早一轮的欧盟制裁措施则禁止欧盟国家和企业购买或出售俄罗斯国有银行发行的期限超过90天的新债券或有价证券，这些银行包括Sberbank、VTB银行(VTBR.MM)、GazprombankGZPRI.RTS、Vnesheconombank (VEB)和俄罗斯农业银行(Rosselkhozbank)。

根据新制裁措施，欧盟国家与企业不得再向这五家银行提供贷款。它们发行的期限超过30天的新债券或有价证券也不能再交易。

外交官称，欧盟周五与俄乌两国在布鲁塞尔举行会谈时，将给俄罗斯更多时间就欧盟与乌克兰达成的贸易协定作出调整。(完)

(编译 郑茵/徐文焰/许娜；审校 白云/戴素萍)

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