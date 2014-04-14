欧盟将讨论对俄增加制裁 并协助训练乌克兰警力

朝鲜在建军85周年之际进行大规模实弹演习--韩联社
路透首尔4月25日 - 韩国联合通讯社周二报导称，朝鲜(北韩)在周二人民军建军85周年当天进行了大规模火炮演习。 韩联社援引未具名韩国政府消息人士的话称，有迹象显示朝鲜军方正在其东海岸城市元山附近地区进行大规模实弹演习。 韩国国防部未立即证实该报导。(完) (编译 徐文焰；审校 王丽鑫)
路透卢森堡4月14日 -欧盟成员国外长周一将举行会议，讨论如何在取得部分盟国支持的同时，加大对俄罗斯制裁；因部分政府担心俄罗斯会以限制能源供应欧洲来做为反制。
讨论中的范围包括新经济制裁、由欧盟派出人员训练乌克兰警察以及执法人员、以及欧盟该如何对克里米亚半岛人民发出旅行签证及贸易往来。
但一位高级欧盟官员上周五说，临近周末时欧盟国家把焦点放在以外交努力来缓和乌克兰情势，周一的会议应不会达成任何大范围的经济措施。欧盟外交事务暨安全政策高级代表阿斯顿(Catherine Ashton)将在周四与来自美国俄罗斯及乌克兰的代表在日内瓦开会。
“真正的问题在于，欧盟成员是否同意要求阿斯顿办公室准备额外的限制措施，”这位官员对记者说。
目前尚不清楚俄罗斯经济领域未来是否将遭欧盟制裁。不过一位欧盟官员说，周一的会议可能增加制裁俄罗斯及克里米亚官员的名单，冻结他们在欧盟资产以及取消其签证。
欧盟能源执委GuentherOettinger上周与行业代表及乌克兰官员会面时，根据路透见到的闭门会议会议记录显示，Oettinger说俄罗斯重要出口项目-
-天然气，将不会成为欧盟制裁项目。(完)
(编译 李婷仪 审校 孙茉莉)
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路透首尔4月25日 - 韩国联合通讯社周二报导称，朝鲜(北韩)在周二人民军建军85周年当天进行了大规模火炮演习。 韩联社援引未具名韩国政府消息人士的话称，有迹象显示朝鲜军方正在其东海岸城市元山附近地区进行大规模实弹演习。 韩国国防部未立即证实该报导。(完) (编译 徐文焰；审校 王丽鑫)
路透北京4月25日 - 中国最高人民检查院周二称，近日，河北省、贵州省检察机关依法对国家统计局原党组书记、局长王保安涉嫌受贿案，四川省人民政府原副省长李成云涉嫌受贿案提起公诉。
路透华盛顿/北京4月24日 - 美国总统特朗普周一称，联合国安理会必须准备对朝鲜采取新的制裁，因对其最早在周二进行第六次核试验的担忧加剧。