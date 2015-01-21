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时事要闻 | 2015年 1月 22日 星期四 07:20 BJT

乌克兰危机谈判就建立安全区达成一致--德国外长

路透柏林1月21日 - 德国外交部长史坦迈尔周三晚表示，有关乌克兰危机的四方会谈取得进展，就在亲俄武装和乌克兰军队之间建立安全区达成一致。

史坦迈尔称，法国、德国、俄罗斯和乌克兰外长在柏林的会晤取得“明显成果”，并补充道各方就撤回重型武器的分界线达成一致。(完)

(编译 许娜；审校 李爽)

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