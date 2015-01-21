乌克兰危机谈判就建立安全区达成一致--德国外长

韩国总统候选人文在寅称韩国应在解决朝鲜核问题中承担积极角色
路透首尔5月9日 - 韩国总统热门候选人文在寅周二表示，韩国应在外交关系方面承担更为积极的角色，以遏制朝鲜的核威胁，而不是在美国和中国展开会谈时作壁上观。
路透柏林1月21日 - 德国外交部长史坦迈尔周三晚表示，有关乌克兰危机的四方会谈取得进展，就在亲俄武装和乌克兰军队之间建立安全区达成一致。
史坦迈尔称，法国、德国、俄罗斯和乌克兰外长在柏林的会晤取得“明显成果”，并补充道各方就撤回重型武器的分界线达成一致。(完)
(编译 许娜；审校 李爽)
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路透巴黎5月8日 - 中间派独立参选人马克龙已以66%的得票率赢得法国总统大选，内政部在周一清晨仅剩最后的少数票尚未完成开票。
路透巴黎5月6日 - 法国总统候选人马克龙的竞选电子邮件遭到电脑黑客攻击，法国正尽力不让这一事件影响到总统大选结果。选举委员会周六警告称，转发这些数据可能构成刑事犯罪。