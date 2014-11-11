欧盟下周将讨论制裁俄罗斯和支援乌克兰--执委会副主席

国际原油价格上涨 因对OPEC减产前景更乐观
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透柏林11月11日 - 欧盟执委会副主席莫盖里尼(欧盟外交及安全政策高级代表)周二表示，欧盟各国外长下周将在布鲁塞尔开会讨论加强制裁俄罗斯，以及如何帮助乌克兰。
“下周一我们将在布鲁塞尔举行部长级会议，并将进行讨论，但我想说，不只是讨论是否加大制裁力度，而主要是讨论如何在这个困难时期如何支援乌克兰，”莫盖里尼在柏林对记者表示。
在过去一周，亲俄分裂分子与政府军在乌克兰东部再度开战，乌克兰提出新证据，称俄罗斯支持叛乱势力。9月5日各方曾达成停火协议。
俄罗斯否认自己参与了冲突，并称并未向乌克兰东部派出军队或提供武器。(完)
(编译 张涛；审校 王洋)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心全球贸易。
路透伦敦/米兰4月28日 - 欧洲股市周五受投资者获利了结拖累收低，但本周表现为12月来最好，因政治担忧缓和，且券商预期公司获利成长强劲，对股市估值提供支持。