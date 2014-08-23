欧盟谴责俄车队进入乌克兰是侵犯乌边境 敦促俄收回其决定

路透布鲁塞尔8月22日 - 欧盟外交事务暨安全政策高级代表办公室周五称，俄罗斯在未获乌克兰准许，且无国际观察员护送的情况下向乌派遣救援运送救援物资车队的决定是公然侵犯乌克兰边境。

欧盟外交事务暨安全政策高级代表阿斯顿的发言人表示，“这是公然侵犯乌克兰边境。也违反了之前乌克兰、俄罗斯和红十字国际委员会(ICRC)签署的协议。我们敦促俄罗斯收回这一决定。”(完)