欧盟谴责俄车队进入乌克兰是侵犯乌边境 敦促俄收回其决定

上海原副市长艾宝俊因受贿、贪污被判有期徒刑17年
路透北京4月28日 - 中国中央电视台周五报导，福建省漳州市中级人民法院公开宣判上海市委原常委、副市长艾宝俊受贿、贪污案，决定执行有期徒刑17年，并处没收个人财产580万元人民币。
路透布鲁塞尔8月22日 - 欧盟外交事务暨安全政策高级代表办公室周五称，俄罗斯在未获乌克兰准许，且无国际观察员护送的情况下向乌派遣救援运送救援物资车队的决定是公然侵犯乌克兰边境。
欧盟外交事务暨安全政策高级代表阿斯顿的发言人表示，“这是公然侵犯乌克兰边境。也违反了之前乌克兰、俄罗斯和红十字国际委员会(ICRC)签署的协议。我们敦促俄罗斯收回这一决定。”(完)
(编译 母红; 审校 李军)
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路透华盛顿4月27日 - 美国总统特朗普周四抱怨巴黎气候协议对美国不公平，并告诉路透他将在大约两周内公布美国对该协议的决定。
路透华盛顿4月27日 - 美国总统特朗普周四淡化了美国政府可能停摆的严重性；美国国会还有仅仅不到两天时间来达成一项拨款协议，以避免临时解雇联邦政府工作人员。