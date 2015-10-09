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路透中文国际短讯 | 2015年 10月 9日 星期五 14:38 BJT

欧盟委员会主席容克称欧洲必须改善与俄罗斯关系

欧盟委员会主席容克周四称，欧洲必须改善与俄罗斯的关系，不应由华府决定俄欧关系。俄总统普京下令在叙利亚实施轰炸行动后，俄罗斯与西方国家的关系进一步恶化。但容克暗示欧洲应采取不同的方式。他说：“必须恰当地对待俄罗斯，我们不能让华盛顿决定我们与俄罗斯的关系。”路透

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