欧盟委员会主席容克称欧洲必须改善与俄罗斯关系

欧盟委员会主席容克周四称，欧洲必须改善与俄罗斯的关系，不应由华府决定俄欧关系。俄总统普京下令在叙利亚实施轰炸行动后，俄罗斯与西方国家的关系进一步恶化。但容克暗示欧洲应采取不同的方式。他说：“必须恰当地对待俄罗斯，我们不能让华盛顿决定我们与俄罗斯的关系。”路透