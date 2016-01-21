独家：欧盟计划从2017年简化跨境投资退税流程--文件

哈蒙德称若无法与欧盟达成协议 英国将另寻他法保持竞争力
路透达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告，称如果在英国退欧后无法建立起“全面的贸易关系”，英国政府将不得不寻找其他方式来保持国家的竞争力。
路透伦敦1月20日 - 路透看到的一份欧盟(EU)文件显示，欧盟国家计划从2017年起实施新规，以加快跨境投资退税，这是改善金融市场运作和提振经济增长的举措之一。
欧盟执委会希望简化投资者跨境买入另一成员国股票和债券的“代扣税款”流程，这涉及到一个可能引发财政部门争执的敏感政策领域。
繁冗退税系统给投资者造成了沉重的成本负担，这个成本在2009年估计为84亿欧元，仅放弃税收优惠一项的成本每年就达到54.7亿欧元。
“长期以来，麻烦的代扣税款流程都被视作阻碍跨境投资的壁垒。”文件指出。
“以上情况导致投资者的回报减少，同时也加剧了欧洲各国之间资产管理行业各自为政的情况。”
“欧盟执委会计划开发出一套行为准则，于2017年开始采用，能够让成员国至少遵守部分基本原则，”报告称。
这些原则将包括：适用于所有退税申请的一个较短截止期限、简化投资者居住证明、简化退税申请文件。
允许金融机构代客户申请退税，而客户必须亲自申请。
“欧盟执委会在这方面的做法是正确的。税务部门为了避免退回按照法律应该退回的税款，设置了重重障碍，”英国特许公认会计师公会(ACCA)的税务负责人Chas Roy-Chowdhury说。(完)
(编译 高琦/孙国玉；审校 徐文焰/郑茵)
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