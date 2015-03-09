欧盟暂时无意加强对俄制裁 给停火协议发挥作用的机会

路透拉脱维亚里加3月7日 - 欧盟各国外长周六对于向俄罗斯进一步施压显得兴趣缺缺，倾向给予脆弱的乌克兰停火协议发挥作用的机会，之后再决定是否施加更多制裁，甚至延长现有的制裁。

在拉脱维亚首都里加举行的一项欧盟会议上，多数外长寄望于最新的明斯克停火协议取得效果，并表示如果发生严重违反停火协议的情形，例如分离主义份子攻击乌克兰港口马里乌波尔(Mariupol)，欧盟才会考虑收紧制裁。

意大利外长Paolo Gentiloni认为乌克兰东部出现“令人鼓舞的信号”。

“目前，我们不需要新的制裁或自动延续制裁，”他对记者表示。

奥地利外长Sebastian Kurz也同意这样的观点。

这些评论反映出欧盟28个成员国对俄罗斯制裁的看法不一；俄国为欧盟最大的能源供应国。

英国、波兰与波罗的海国家态度较为强硬；意大利、奥地利与塞浦路斯等其他欧盟国家，对于制裁则抱持怀疑态度。齐普拉斯在希腊胜选，强化了温和派阵营的势力。

欧盟很快将面临一项关键决策：是否延长对俄罗斯的经济制裁。这项为期一年的制裁在去年7月开始实施。如要延长制裁，必须获得欧盟全体一致同意。

法国外交部长法比约斯周五表示，欧盟内部正在争论，部分国家表示，欧盟现在就必须表明将制裁延长至年底。

法比约斯表示，是否延长对俄罗斯现有的经济制裁，可能会等到7月左右再做决定。

“如果明斯克(停火协议)进展情况良好，那么在制裁方面不会采取任何新的举措，”他表示。反之，如果严重违反明斯克协议，制裁仍是可用手段。(完)

(编译 陈宗琦；审校 张涛)

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