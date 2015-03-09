欧盟暂时无意加强对俄制裁 给停火协议发挥作用的机会

特朗普亲自巩固党内支持修订版医改案 美国众议院周四将进行表决
路透华盛顿5月3日 - 美国共和党人推翻奥巴马医改法案的混乱局面可能取得突破。三名温和派议员周三在白宫与特朗普进行会议后称可能通过一项修正议案。但医改前路仍困难重重。
路透拉脱维亚里加3月7日 - 欧盟各国外长周六对于向俄罗斯进一步施压显得兴趣缺缺，倾向给予脆弱的乌克兰停火协议发挥作用的机会，之后再决定是否施加更多制裁，甚至延长现有的制裁。
在拉脱维亚首都里加举行的一项欧盟会议上，多数外长寄望于最新的明斯克停火协议取得效果，并表示如果发生严重违反停火协议的情形，例如分离主义份子攻击乌克兰港口马里乌波尔(Mariupol)，欧盟才会考虑收紧制裁。
意大利外长Paolo Gentiloni认为乌克兰东部出现“令人鼓舞的信号”。
“目前，我们不需要新的制裁或自动延续制裁，”他对记者表示。
奥地利外长Sebastian Kurz也同意这样的观点。
这些评论反映出欧盟28个成员国对俄罗斯制裁的看法不一；俄国为欧盟最大的能源供应国。
英国、波兰与波罗的海国家态度较为强硬；意大利、奥地利与塞浦路斯等其他欧盟国家，对于制裁则抱持怀疑态度。齐普拉斯在希腊胜选，强化了温和派阵营的势力。
欧盟很快将面临一项关键决策：是否延长对俄罗斯的经济制裁。这项为期一年的制裁在去年7月开始实施。如要延长制裁，必须获得欧盟全体一致同意。
法国外交部长法比约斯周五表示，欧盟内部正在争论，部分国家表示，欧盟现在就必须表明将制裁延长至年底。
法比约斯表示，是否延长对俄罗斯现有的经济制裁，可能会等到7月左右再做决定。
“如果明斯克(停火协议)进展情况良好，那么在制裁方面不会采取任何新的举措，”他表示。反之，如果严重违反明斯克协议，制裁仍是可用手段。(完)
(编译 陈宗琦；审校 张涛)
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