欧盟官员力图降低俄食品进口禁令所带来的冲击

现代汽车称获利将逐渐回升 但在中国市场仍举步维艰（更新版）
路透首尔4月26日 - 韩国现代汽车预计获利将逐渐回升，因利润率较高轿车的销售帮助减轻了在美国召回汽车及中国营收下滑的影响；该公司之前公布第一季获利下降21%，降幅小于预期。
路透布鲁塞尔8月11日 - 继俄罗斯宣布禁止进口欧盟食品，以报复西方制裁行动后，欧盟监管当局周一开始分析各项产品所受到的冲击。
但他表示，规模4亿欧元欧盟补偿基金即便可能提拨以援助农民，目前要谈补偿金额会有多大尚言之过早。
欧盟农业执委Dacian Ciolos与几位高层官员于周一设立一专案小组。目标为寻找替代的市场，及分析俄罗斯食品进口禁令所带来的冲击。
俄罗斯政府规定一年内禁止从美国、欧盟28国、加拿大、澳洲以及挪威进口所有肉类、鱼类、乳制品、水果和蔬菜。
欧盟28个成员国的农业专家将于周四在布鲁塞尔开会，拟订一致因应的策略。(完)
(编译 龚芳 审校 戴素萍)
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