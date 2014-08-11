欧盟官员力图降低俄食品进口禁令所带来的冲击

路透布鲁塞尔8月11日 - 继俄罗斯宣布禁止进口欧盟食品，以报复西方制裁行动后，欧盟监管当局周一开始分析各项产品所受到的冲击。

但他表示，规模4亿欧元欧盟补偿基金即便可能提拨以援助农民，目前要谈补偿金额会有多大尚言之过早。

欧盟农业执委Dacian Ciolos与几位高层官员于周一设立一专案小组。目标为寻找替代的市场，及分析俄罗斯食品进口禁令所带来的冲击。

俄罗斯政府规定一年内禁止从美国、欧盟28国、加拿大、澳洲以及挪威进口所有肉类、鱼类、乳制品、水果和蔬菜。

欧盟28个成员国的农业专家将于周四在布鲁塞尔开会，拟订一致因应的策略。(完)

(编译 龚芳 审校 戴素萍)

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