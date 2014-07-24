欧盟考虑禁买俄罗斯银行业者新发行的股票和债券--外交官

日本副首相麻生太郎称美日同意打击不公平贸易行为
“日本和美国将积极采取财政、货币政策和结构性步骤三种措施，来实现平衡且力道十足的经济增长，”麻生太郎与美国副总统彭斯会晤后在记者会上说道。(完)
路透布鲁塞尔7月24日 - 欧盟一外交官称，欧盟国家的大使周四将讨论欧盟执委会关于禁止购买俄罗斯银行业者发行的新股和债券的提议，这是欧盟对俄罗斯采取新制裁措施的一部分。
这位外交官称，执委会的提议不包括禁止购买俄罗斯国债。(完)
(编译 田建华; 审校 艾茂林)
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“日本和美国将积极采取财政、货币政策和结构性步骤三种措施，来实现平衡且力道十足的经济增长，”麻生太郎与美国副总统彭斯会晤后在记者会上说道。(完)
路透东京4月18日 - 美国副总统彭斯和日本财务大臣麻生太郎在一份联合声明中表示，双方一致认为两国间的双边经济谈判将围绕三个政策支柱进行，并将在近期内达成实质性结果。
路透北京4月18日 - 中国美国商会周二称，美国应该“动用箭筒中的每一支箭”来确保中国提供公平的商业竞争场所，并警告称2017年可能是美国企业在中国几十年来最为艰难的一年。