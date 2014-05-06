欧盟拟当机立断 做出割舍俄天然气的艰难抉择

《路透晚报》--4月19日
英国首相特雷莎·梅表示，提前在今年6月8日、而非是等到2020年举行大选，可以避免退欧谈判的关键收尾时刻与国内大选撞期。根据拟定时间表，英国将于2019年3月正式退出欧盟。6月份提前大选意味着，特雷莎·梅2022年之前都不用再次为大选担忧，在英退谈判末尾时有更大的回旋空间。
* 会谈集中在新能源管道、提高效率
* 分析师敦促需要把政治和能源分开来看
* 国家利益削弱了反对俄罗斯的立场
路透布鲁塞尔5月5日 -欧盟官员周一举行闭门会议，讨论要做出艰困抉择，减少对俄罗斯天然气的依赖，甚至考虑使用更多会污染环境的煤炭。
分析师表示，这样的讨论可能会产生反效果，因这可能引发28个成员国对能源政策的意见分歧，同时对缓解与俄罗斯因乌克兰危机引发的紧张关系并无帮助。
在周末暴动造成乌克兰数十人死亡后，欧盟能源执委GuentherOettinger和来自成员国的技术专家们召开会议进行磋商。乌克兰是俄罗斯天然气输往欧盟的主要途径。
根据路透见到的周一这场三小时能源安全会谈的流程复本，上面所列出的讨论选项有增加使用页岩气、改善存储，以及推动降低需求等。
一位要求匿名的与会技术专家表示，讨论集中在需要其他燃料，甚至是污染要远甚于天然气的煤炭，以及把提高能源效率与其他举措搭配一起。
增加煤炭使用将与减少碳排放、抵御气候变化的欧盟政策相左。
由于强大的行业利益，成员国各行其是，有时候实质上加强了俄罗斯的势力且与支持乌克兰的立场相左，令该问题变得更加复杂化。
奥地利能源企业OMV(OMVV.VI)上周与俄罗斯国有天然气巨头Gazprom(GAZP.MM)达成一致，后者的南溪(SouthStream)天然气管道将通往奥地利的Baumgarten枢纽，使得意大利希望通往该国的愿望落空。
这条输气管将直接将天然气输往欧洲，完全抛开了乌克兰。欧盟委员会表示此举违背了欧盟法规，已经冻结了相关谈判。
虽然部分欧盟利益团体与俄罗斯开展双边合作，但其他人一直致力于加强欧盟团结。
与乌克兰接壤的波兰已经提出一项全欧盟购气合作计划，试图反制俄罗斯的分而治之策略。
不过一位参与周一谈判的消息人士称，Oettinger已经与波兰的计划拉开距离。
**绑定在一起**
由于互相依赖的程度很深，欧盟国家政府不愿意在政治层面上针对俄罗斯的能源行业实施制裁。分析师表示，若想解决乌克兰危机，欧洲须要把能源从讨论中完全独立出来。
“在我看来，如此解决能源问题是根本错误的选择，因为欧盟将付出代价，并且结果具有很高的不确定性，”华盛顿智库布鲁金斯学会的能源安全倡议中心研究员Tim Boersma表示。
欧盟约有三分之一的天然气进口来自俄罗斯，近半数通过乌克兰管线输送。俄罗斯对欧盟出口天然气平均每月收入50亿美元。
随着本地产量缩减，欧盟对俄罗斯天然气的依赖料会增强而非减弱。
俄罗斯也在采取行动寻找新市场，并开发绕过乌克兰的输气渠道。
俄罗斯表示，与中国的供应合同磋商已进入最后阶段，将可能在本月签署。
但对于俄罗斯和欧盟双方而言，单独行动似乎遥不可及并且成本高昂。
俄罗斯总统普京已经警告称，俄罗斯可能切断对乌克兰供应，直到乌克兰开始偿还天然气债务。
同时，俄罗斯、乌克兰和欧盟召开一系列三方会谈，讨论能源安全问题。(完)
(编译 戴素萍/朱晓军/王兴亚；审校 张荻)
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