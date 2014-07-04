欧盟考虑暂停或限制向俄罗斯提供EIB和EBRD贷款--官员

路透布鲁塞尔/伦敦7月3日 - 欧盟官员周四表示，成员国讨论了暂停或限制通过两家多边贷款机构向俄罗斯新项目提供融资的问题，以期进一步施压俄罗斯支持乌克兰和平计划。

一名欧盟外交官和一名德国政府消息人士称，欧盟官员考虑停止通过欧洲投资银行(EIB)和欧洲复兴开发银行(EBRD)向俄罗斯项目提供贷款。

欧盟目前尚未就此做出决定，但德国消息人士指出，如果在本周末前仍未就停火和缓解乌克兰紧张局势达成协议，欧盟可能将重新开始讨论这个问题。

不过，一名EBRD资深消息人士透露，该行的主要股东并不希望停止向俄罗斯提供贷款。

由于俄罗斯是EBRD的股东之一，让该行采取行动也不是一件容易的事。

EIB或EBRD近期在网站上都没有宣布对俄罗斯的新贷款项目。

欧盟执委会4月起草的文件中，曾将暂停EIB对俄罗斯贷款作为一种选择。该文件评估了对俄罗斯采取各种经济制裁的影响。

路透了解到的该文件显示，“低强度制裁情况”下的选择之一是“暂停/减少对俄罗斯的发展援助和EIB贷款。”

EIB发言人表示，“EIB是一家欧盟银行，完全按照欧盟立场行事。”

欧盟执委会发言人称，无法证实或否认成员国考虑的可能举措。(完)

(编译 许娜/朱晓军；审校 李婷仪/石冠兰)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。