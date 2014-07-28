欧盟推进对俄罗斯经济制裁 但缩小了范围

路透布鲁塞尔7月25日 - 欧盟(EU)周五达成框架协议，准备就俄罗斯在乌克兰的行为采取首次经济制裁，但缩小了制裁范围，不包括天然气技术。

欧盟还对俄罗斯联邦安全局(FSB)和对外情报局首脑，以及其他一些俄罗斯高级官员实施签证禁令和资产冻结，称他们帮助制订了威胁乌克兰主权与领土完整的政策。

犹豫数月之后，欧盟看来终于有所突破，不再仅限于冻结资产，准备对俄罗斯的一些行业实施制裁。

在马来西亚一架客机在乌克兰东部坠落之后，欧盟对莫斯科的立场变得强硬。

欧盟外交官周五达成初步协议。

欧洲理事会主席范龙佩写信给欧盟各国领导人，请求他们授权外交官在周二之前完成一份协议。这样的话欧盟领导人就不必为了批准制裁计划而召开特别峰会。

范龙佩说，制裁方案在欧盟的成本与效益方面“达到了适当的平衡”，而且具有足够的灵活性，可以根据情况加强或者减弱制裁。

“应会对俄罗斯经济造成很大影响，但对于欧盟经济体的影响控制在适当水平，”他在信中写道。路透看到了这封信的内容。

但范龙佩表示，针对资本市场、武器和高科技领域准入的制裁计划，可能仅适用于未来的合同。这样的话，法国就可以继续向俄罗斯交付西北风级(Mistral)直升机航母。

欧盟(EU)执委会主席巴罗索表示，制裁措施本身并不是目的，“而是一种手段，促使各方磋商并达成解决危机的政治方案...我呼吁俄罗斯采取果断措施终止暴力冲突，并真诚地参与和平计划讨论。”

欧盟外交官将努力在周二的会议达成最终协议。

关键制裁措施包括对俄罗斯国有银行关闭欧盟资本市场，禁止对俄销售武器，限制对俄提供军民两用技术和能源技术。但不会影响目前来自俄罗斯的石油、天然气和其它大宗商品供应。(完)

(编译 张涛；审校 戴素萍)

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