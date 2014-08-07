欧盟称保留对俄罗斯制裁措施做出回应的权力--发言人

特雷莎·梅将做出中止欧盟人员自由进入英国的竞选承诺--报载
路透伦敦4月20日 - 每日邮报援引未具名的党派消息人士报导称，英国首相特雷莎·梅将在6月8日大选前做出中止欧盟人员自由进入英国的正式竞选承诺。
路透布鲁塞尔8月7日 - 欧盟执委会周四表示，关于俄罗斯对欧盟食品和农产品的进口禁令，欧盟保留采取行动做出回应的权力。
欧盟执委会发言人Frederic Vincent周四对记者表示，执委会将对俄罗斯的制裁措施进行评估。
“我们保留采取适当行动的权力，”但他未说明指的是何种行动。
俄罗斯农业部长费多洛夫称，与哈萨克斯坦和白俄罗斯措施食品进口禁令的问题，并称禁止进口的食品范围可能缩窄，不大可能扩大。他并表示，预计有短期通胀上扬风险，但没有中期或长期风险。(完)
(编译 李春喜; 审校 张明钧)
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路透伦敦4月20日 - 每日邮报援引未具名的党派消息人士报导称，英国首相特雷莎·梅将在6月8日大选前做出中止欧盟人员自由进入英国的正式竞选承诺。
但相比其他三位候选人--极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞、保守派菲永和极左翼的梅朗雄，马克龙的领先优势已经缩小。在周日的角逐中，任何两人都可能脱颖而出，进入5月7日的对决。以下是周日选举的各种可能结果：
路透安卡拉4月19日 - 土耳其选举委员会周三拒绝了反对党要求修宪公投作废的诉求，但主要反对党共和人民党(CHP)称将继续对公投结果开展法律挑战。修宪公投让土耳其总统埃尔多安获得更多的新权力。