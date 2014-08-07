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时事要闻 | 2014年 8月 7日 星期四 19:01 BJT

欧盟称保留对俄罗斯制裁措施做出回应的权力--发言人

路透布鲁塞尔8月7日 - 欧盟执委会周四表示，关于俄罗斯对欧盟食品和农产品的进口禁令，欧盟保留采取行动做出回应的权力。

欧盟执委会发言人Frederic Vincent周四对记者表示，执委会将对俄罗斯的制裁措施进行评估。

“我们保留采取适当行动的权力，”但他未说明指的是何种行动。

俄罗斯农业部长费多洛夫称，与哈萨克斯坦和白俄罗斯措施食品进口禁令的问题，并称禁止进口的食品范围可能缩窄，不大可能扩大。他并表示，预计有短期通胀上扬风险，但没有中期或长期风险。(完)

(编译 李春喜; 审校 张明钧)

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