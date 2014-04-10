欧盟从俄罗斯天然气进口到2020年或减少25%

日本副首相麻生太郎称美日同意打击不公平贸易行为
“日本和美国将积极采取财政、货币政策和结构性步骤三种措施，来实现平衡且力道十足的经济增长，”麻生太郎与美国副总统彭斯会晤后在记者会上说道。(完)
路透伦敦4月9日 -由于乌克兰危机，欧洲正在谋划降低俄罗斯天然气进口的措施，到2020年将从俄罗斯进口的天然气减少25%以上，从而减轻俄罗斯对欧洲地区能源供应的控制。
俄罗斯吞并乌克兰克里米亚地区，让俄与欧盟之间的政治关系遇冷，促使欧洲大陆各国政府寻求降低对俄罗斯能源需求、寻找替代供应和转向煤炭及可再生能源等其他资源。
路透估算显示，到2020年，这些举措将使欧洲每年从俄罗斯进口的天然气减少约450亿立方米，价值180亿美元，相当于俄罗斯目前供应的四分之一。
乌克兰危机把欧洲各国的决策者震醒，过去几周欧洲举行了数次有关能源安全的紧急会议。
德国和意大利是俄罗斯在欧盟的最大天然气客户。
德国总理梅克尔3月底表示，“必须重新考虑能源政策”。
德国是欧洲最大的天然气消费国，而且是俄罗斯最重要的客户。德国每年天然气消费量超过800亿立方米，其需求的三分之一通过从俄罗斯Gazprom(GAZP.MM)进口来满足，而且过去20年该比例稳步增加。
浏览欧洲减少俄罗斯天然气进口图表，请点选 link.reuters.com/wed48v
浏览德国天然气进口情况图表，请点选 link.reuters.com/zuc48v
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(完)
(编译 杜明霞；审校 张荻)
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