普京访问欧盟 将就叙利亚及能源等问题展开交锋

中国经济：总量现在占全球15%左右，增量占比将近33%--发改委主任
路透北京3月5日 - 中国国家发展和改革委员会主任何立峰周日表示，中国经济总量现在大概占全球经济总量的15%左右，经济增量占全球经济增量将近33%。
路透布鲁塞尔12月21日 - 俄罗斯总统普京周五与欧盟领导人举行5月上任以来的首次会谈，预计他们将就叙利亚、贸易、能源及人权等一系列问题展开交锋。
受天然气输送管道纠纷影响，加上正在发酵中的汽车和生猪等贸易争端，俄罗斯与欧盟的关系一直比较冷淡。
自普京再度当选俄罗斯总统以来，对于俄罗斯当局监禁女子朋克乐队Pussy Riot的成员、指控反对派人士、出台法律限制民众示威和外资资助机构，欧盟领导人一直持有争议。
俄罗斯和欧盟官员均预料，普京与欧盟委员会主席巴罗佐和欧盟理事会主席范龙佩的会谈将不会取得突破。一些评论人士甚至对普京此行感到意外。
由于俄罗斯与西方国家在叙利亚问题上存在严重分歧，故会谈可能很难就该问题达成任何共识。
作为俄罗斯与欧盟冲突的长期导火索，能源问题可能是普京与欧盟领导人会谈的主要焦点。
贸易纠纷也可能成为会谈的重点议题，参加相关会谈的官员将包括俄罗斯外长拉夫罗夫、能源部长Alexander Novak和经济部长Andrei Belouso。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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路透香港2月28日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，独家牵头行兼簿记行--渣打银行已为新奥生态控股股份有限公司推出2亿美元两年期的到期一次性偿还贷款。新奥生态控股在上海挂牌上市。
* 美国经济第四季成长放缓，与初值一致 * 美联储官员讲话刺激3月加息预期 * 特朗普0200 GMT的讲话受到众人关注 路透东京3月1日 - 美元周三微涨，美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员连番讲话提升了3月可能加息的预期，众人翘首以待美国总统特朗普即将发表的讲话。 美元兑日圆 涨0.3%至113.16日圆，欧元兑美元 跌0.1%至1.0565美元。 美元指数 最新上涨0.1%至101.48。 美国纽约联邦储备银行总裁杜德利在美国有线电视新闻网(CNN)表示，特朗普当选美国总统以及共和党掌控国会后，收紧货币政策“变得更为紧迫”。 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)表示，由于经济处于充分就业，通胀上升，3月会议很可能讨论升息。 货币市场期货行情现显示，3月升息机率约为70%，周初时为约30%或更低。 美联储官员的讲话显示出对通胀上升的担心，因特朗普承诺将推出大规模刺激举措，即