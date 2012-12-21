普京访问欧盟 将就叙利亚及能源等问题展开交锋

路透布鲁塞尔12月21日 - 俄罗斯总统普京周五与欧盟领导人举行5月上任以来的首次会谈，预计他们将就叙利亚、贸易、能源及人权等一系列问题展开交锋。

受天然气输送管道纠纷影响，加上正在发酵中的汽车和生猪等贸易争端，俄罗斯与欧盟的关系一直比较冷淡。

自普京再度当选俄罗斯总统以来，对于俄罗斯当局监禁女子朋克乐队Pussy Riot的成员、指控反对派人士、出台法律限制民众示威和外资资助机构，欧盟领导人一直持有争议。

俄罗斯和欧盟官员均预料，普京与欧盟委员会主席巴罗佐和欧盟理事会主席范龙佩的会谈将不会取得突破。一些评论人士甚至对普京此行感到意外。

由于俄罗斯与西方国家在叙利亚问题上存在严重分歧，故会谈可能很难就该问题达成任何共识。

作为俄罗斯与欧盟冲突的长期导火索，能源问题可能是普京与欧盟领导人会谈的主要焦点。

贸易纠纷也可能成为会谈的重点议题，参加相关会谈的官员将包括俄罗斯外长拉夫罗夫、能源部长Alexander Novak和经济部长Andrei Belouso。（完）